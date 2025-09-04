Lũ cuốn trôi cầu, hàng trăm học sinh 'vượt sông' đến lớp

TPO - Chiếc cầu duy nhất nối đôi bờ Nậm Nơn đã bị trận lũ lịch sử cuốn trôi. Hơn 160 học sinh xã Lượng Minh (Nghệ An) phải qua sông bằng thuyền, bè để đến trường.