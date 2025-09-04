Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Lũ cuốn trôi cầu, hàng trăm học sinh 'vượt sông' đến lớp

Thu Hiền

TPO - Chiếc cầu duy nhất nối đôi bờ Nậm Nơn đã bị trận lũ lịch sử cuốn trôi. Hơn 160 học sinh xã Lượng Minh (Nghệ An) phải qua sông bằng thuyền, bè để đến trường.

tp-6-2.jpg
Sau đợt lũ lịch sử do ảnh hưởng của cơn bão số 3﻿ vào cuối tháng 7/2025 vừa qua, xã nghèo vùng cao Lượng Minh, tỉnh Nghệ An trở thành một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Dòng Nậm Nơn và các khe suối nước dâng cao, cuốn trôi nhiều đoạn cầu, đường, chia cắt nghiêm trọng đời sống và sinh hoạt của bà con. Đặc biệt, cây cầu treo tại bản Xốp Mạt - “cửa ngõ” kết nối các bản vùng trong với trung tâm xã bị hư hỏng nặng, khiến việc đi lại của hàng trăm hộ dân gặp khó khăn.
tp-12-2.jpg
tp-5.jpg
Để đến trường, hàng trăm học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và Trường PTDTBT THCS Lượng Minh ở các bản Chẳm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, Đửa, Lạ, Xốp Mạt, Minh Phương, Côi… phải ngồi thuyền, vượt qua dòng nước dữ.
tp-10.jpg
Thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh﻿ cho biết, hơn 160 học sinh có nhà tại 6 bản vùng ngoài đang phải qua sông mới đến được trường. Đặc biệt, ở các bản Cà Moong, Xốp Cháo, để có thể đến trường, phụ huynh, học sinh phải đi bộ hơn 40 phút từ bản ra đến bến thuyền, sau đó di chuyển bằng thuyền máy tầm gần 1 giờ đồng hồ mới có thể đến trung tâm xã Lượng Minh. Từ trung tâm xã lại tiếp tục đi xe máy qua cầu treo Xốp Mạt khoảng 30 phút nữa mới đến được trường. Năm học này, học sinh từ bản Cà Moong, Xốp Cháo phải 2 lần qua sông vì cầu treo đã gãy.
tp-9.jpg
Ngoài ra, gần 300 học sinh Trường PTDTBT THCS Lượng Minh có nhà ở 4 bản vùng trong gồm Chằm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, bản Đửa, cũng phải qua sông để ra trường ở trung tâm xã, nguy hiểm nhất là khi thời tiết bất lợi.
tp-17.jpg
tp-1.jpg
Dù đã trang bị áo phao, dây cứu sinh, còi cảnh báo, nhưng chỉ có 2 thuyền phục vụ, trong khi số lượng học sinh, giáo viên và phụ huynh cần qua sông mỗi ngày lên tới hàng trăm người. Một chuyến thuyền chỉ chở được 10-15 học sinh, mỗi chuyến đi mất khoảng 15 phút, đồng nghĩa với việc để đưa toàn bộ học sinh qua bờ, cần hàng chục chuyến liên tục từ sáng sớm. Sự quá tải và nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu.
tp-4.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng uỷ xã Lượng Minh cho biết: “Về lâu dài, giải pháp hiệu quả nhất là xây cầu cứng qua sông. Năm học mới đã bắt đầu, lại cũng là thời gian mùa mưa bão, việc để học sinh thường xuyên qua sông qua đò đến trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thời gian tới, xã có kế hoạch phát động nhân dân cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương mở đường đất, giải phóng các điểm ách tắc để người dân đi lại, con em 4 bản vùng ngoài đến trường không phải qua sông qua đò. Riêng học sinh tại 2 bản Cà Moong, Xốp Cháo thì vẫn phải đi thuyền từ bản ra đến trung tâm xã”.
tp-3.jpg
Bữa cơm tựu trường của các em học sinh Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh ngày 3/9
tp-2.jpg
Theo Bí thư Đảng uỷ xã Lượng Minh, chủ trương xây dựng cầu đã được tính đến, nhưng thời gian hoàn thành có thể kéo dài tới 3 năm. Đây là khoảng thời gian quá lâu đối với hàng trăm học sinh, giáo viên và phụ huynh đang ngày ngày vật lộn với hành trình đến lớp. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực của địa phương, xã Lượng Minh tha thiết kiến nghị các cấp, các ngành, đặc biệt là tỉnh Nghệ An và Trung ương, sớm bố trí nguồn vốn đầu tư, rút ngắn thời gian thi công để cây cầu sớm thành hiện thực.
Thu Hiền
#lũ #cầu sập #học sinh #vượt sông #giáo dục #thiên nhiên #Lượng Minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục