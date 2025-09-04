Lũ cuốn trôi cầu, hàng trăm học sinh 'vượt sông' đến lớp

TPO - Chiếc cầu duy nhất nối đôi bờ Nậm Nơn đã bị trận lũ lịch sử cuốn trôi. Hơn 160 học sinh xã Lượng Minh (Nghệ An) phải qua sông bằng thuyền, bè để đến trường.
Để đến trường, hàng trăm học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và Trường PTDTBT THCS Lượng Minh ở các bản Chẳm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, Đửa, Lạ, Xốp Mạt, Minh Phương, Côi… phải ngồi thuyền, vượt qua dòng nước dữ.
Dù đã trang bị áo phao, dây cứu sinh, còi cảnh báo, nhưng chỉ có 2 thuyền phục vụ, trong khi số lượng học sinh, giáo viên và phụ huynh cần qua sông mỗi ngày lên tới hàng trăm người. Một chuyến thuyền chỉ chở được 10-15 học sinh, mỗi chuyến đi mất khoảng 15 phút, đồng nghĩa với việc để đưa toàn bộ học sinh qua bờ, cần hàng chục chuyến liên tục từ sáng sớm. Sự quá tải và nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu.