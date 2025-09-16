Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lũ cuồn cuộn đổ về, tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mưa từ đầu nguồn, nước lũ cuồn cuộn đổ về các sông, suối ở xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa tàn phá nhiều hoa màu.

Sáng 16/9, ông Đinh Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Các lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại của trận lũ xảy ra vào chiều qua trên địa bàn xã.

lu.jpg
Nước lũ cuồn cuộn đổ về. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo ông Trí, do mưa từ đầu nguồn trên Lâm Đồng nước lũ tràn về rất nhanh và dữ dội. Trước tình hình đó địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng để tham gia vào công tác phòng chống lũ, lắp đặt các biển cảnh báo và chốt chặn ở các khu vực nguy hiểm. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng một số vườn lan và một phần lớn diện tích hoa màu của người dân đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến chiều tối cùng ngày thì nước lũ bắt đầu rút dần.

"Đây là một trận lũ rất lớn theo chu kỳ khoảng 5 năm một lần. Hiện chúng tôi cùng với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đang khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân bị thiệt hại của trận lũ vừa qua", ông Trí cho hay.

Phùng Quang
#Lũ tràn về #Khánh Hòa #xã Lâm Sơn #cuốn trôi #nguy hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục