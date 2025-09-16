Lũ cuồn cuộn đổ về, tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa

Sáng 16/9, ông Đinh Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Các lực lượng chức năng vẫn đang khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại của trận lũ xảy ra vào chiều qua trên địa bàn xã.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo ông Trí, do mưa từ đầu nguồn trên Lâm Đồng nước lũ tràn về rất nhanh và dữ dội. Trước tình hình đó địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng để tham gia vào công tác phòng chống lũ, lắp đặt các biển cảnh báo và chốt chặn ở các khu vực nguy hiểm. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng một số vườn lan và một phần lớn diện tích hoa màu của người dân đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến chiều tối cùng ngày thì nước lũ bắt đầu rút dần.

"Đây là một trận lũ rất lớn theo chu kỳ khoảng 5 năm một lần. Hiện chúng tôi cùng với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đang khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân bị thiệt hại của trận lũ vừa qua", ông Trí cho hay.