341 hộ dân ở Gia Lai bị cô lập nhiều ngày do nước lũ đổ về

Tiền Lê
TPO - 341 hộ dân đã bị cô lập nhiều ngày do mưa lớn, nước lũ đổ về ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa).

Khu vực ngầm tràn Mơ Nang 2 với lượng nước lớn đổ về, người dân cần một cây cầu.

Ngày 6/9, ông Lê Tiến Mạnh – Chủ tịch UBND xã Ia Pa (Gia Lai) cho biết, trận mưa lớn tối 5/9 đã khiến ngầm tràn Mơ Nang 2 (xã Ia Pa) tiếp tục ngập sâu khoảng 1,5m, chia cắt tuyến đường chính vào thôn Mơ Nang, khiến 341 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Tại khu vực cầu tràn Mơ Nang 2, người dân tập trung ở hai đầu ngầm để theo dõi tình hình dòng nước nhưng không thể qua lại.

Theo ông Mạnh, xã đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu ngầm, tuyệt đối không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. Xã yêu cầu thôn bám sát đời sống bà con, nếu có nhu cầu về nhu yếu phẩm sẽ báo ngay cho xã để cung ứng kịp thời. Trường hợp người dân đau ốm nặng sẽ tổ chức đưa đi cấp cứu ngay trong thời gian bị cô lập.

Trước đó, từ ngày 29/8, ngầm tràn bắc qua suối ở thôn Mơ Nang bị ngập sâu dưới nước, kéo dài gần 100m. Việc ngập ngầm tràn khiến toàn bộ người dân của thôn Mơ Nang bị cô lập, không thể đi lại qua các địa phương khác. Sau khi nước rút, xã huy động nhiều người tiến hành san gạt, gia cố tạm ngầm tràn để khôi phục việc đi lại.

Việc đi học của học sinh bị gián đoạn, người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm khi qua ngầm tràn trên. Cán bộ và nhân dân địa phương bày tỏ mong muốn Nhà nước sớm đầu tư xây dựng một cây cầu kiên cố để ổn định đời sống, sinh hoạt và học tập lâu dài.

Clip người dân ghi lại cảnh nước lũ đổ về ngầm tràn Mơ Nang 2.
Tiền Lê
