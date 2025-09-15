Cát đỏ tràn xuống, phủ kín một đoạn quốc lộ 1A ở Lâm Đồng

TPO - Do mưa lớn, cát đỏ bất ngờ từ đồi cao tràn xuống, phủ kín mặt đường quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 14h ngày 15/9, do mưa lớn, cát đỏ từ đồi cao đã trôi theo nước mưa tràn xuống phủ dày mặt đường quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Lương Đông, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Cát đỏ phủ kín mặt đường.

Dòng cát trải dài gần 100m, dày khoảng 0,5m, khiến giao thông ách tắc cả hai chiều. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Lương Sơn và Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương đã có mặt để điều tiết, đồng thời huy động phương tiện cào dọn lớp cát.

Lực lượng chức năng xử lý sự cố.

Đến 17h cùng ngày, một làn đường hướng đi Bắc - Nam cơ bản được khơi thông, đảm bảo các phương tiện di chuyển. Đến khoảng 20h cùng ngày, cả hai làn đường đã được khơi thông.