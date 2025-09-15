Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cát đỏ tràn xuống, phủ kín một đoạn quốc lộ 1A ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do mưa lớn, cát đỏ bất ngờ từ đồi cao tràn xuống, phủ kín mặt đường quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 14h ngày 15/9, do mưa lớn, cát đỏ từ đồi cao đã trôi theo nước mưa tràn xuống phủ dày mặt đường quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Lương Đông, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

z7015309073932-12f310614b2d4ac3473203f1b96b5b81.jpg
Cát đỏ phủ kín mặt đường.

Dòng cát trải dài gần 100m, dày khoảng 0,5m, khiến giao thông ách tắc cả hai chiều. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Lương Sơn và Cảnh sát giao thông cùng chính quyền địa phương đã có mặt để điều tiết, đồng thời huy động phương tiện cào dọn lớp cát.

img-8717.jpg
Lực lượng chức năng xử lý sự cố.

Đến 17h cùng ngày, một làn đường hướng đi Bắc - Nam cơ bản được khơi thông, đảm bảo các phương tiện di chuyển. Đến khoảng 20h cùng ngày, cả hai làn đường đã được khơi thông.

Thái Lâm
#cát đỏ #phủ kín #Quốc lộ 1A #Lâm Đồng #mưa lớn

Xem thêm

Cùng chuyên mục