Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sơ tán 301 học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ ống ở Tuyên Quang

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn kéo dài gây lũ ống tại xã Thàng Tín (Tuyên Quang), 301 học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín đã phải sơ tán trong đêm.

Khoảng 1h30 ngày 9/9, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Thàng Tín, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã xảy ra lũ ống cục bộ.

546104015-4109609112584100-2171248357613801349-n.jpg
Lực lượng chức năng sơ tán các em học sinh, đồ đạc tại PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín.

Theo thống kê ban đầu, lũ cuốn khoảng 200m3 đất đá tràn vào khuôn viên Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín, làm sập một nhà cộng đồng không gian văn hóa, sạt lở bốn đoạn kè ở sân trường, đường vào, khu nhà sàn bán trú và nhà vệ sinh. Nước lũ ngập toàn bộ khu ở của học sinh, làm hư hỏng, cuốn trôi chăn, đệm, chiếu, quần áo cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt, học tập.

Ngay khi phát hiện dòng lũ ập xuống, tập thể giáo viên nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, lực lượng dân quân và chính quyền xã tổ chức sơ tán toàn bộ 301 học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các em được di chuyển an toàn đến nơi tạm trú.

546157640-4109609175917427-4876249247253416335-n.jpg
Đất đá tràn vào trường sau lũ ống

Đến nay, nhà trường đã bố trí học sinh sang ở nhờ tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (cũ), đồng thời phối hợp với địa phương khẩn trương dọn đất đá, khắc phục hư hại và mua sắm bổ sung chăn, đệm, dụng cụ bán trú để ổn định sinh hoạt cho học sinh. Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng đang được triển khai khẩn trương.

Đức Anh
#lũ ống Tuyên Quang #sơ tán học sinh Thàng Tín #cứu hộ lũ lụt Tuyên Quang #thiệt hại do mưa lớn #an toàn học sinh trước lũ #cứu trợ khẩn cấp Tuyên Quang #thiên tai xã Thàng Tín #bảo vệ học sinh trong lũ #khắc phục hậu quả mưa lũ #điều tra thiệt hại lũ ống

Xem thêm

Cùng chuyên mục