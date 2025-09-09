Sơ tán 301 học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ ống ở Tuyên Quang

TPO - Mưa lớn kéo dài gây lũ ống tại xã Thàng Tín (Tuyên Quang), 301 học sinh của Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín đã phải sơ tán trong đêm.

Khoảng 1h30 ngày 9/9, do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Thàng Tín, huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã xảy ra lũ ống cục bộ.

Lực lượng chức năng sơ tán các em học sinh, đồ đạc tại PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín.

Theo thống kê ban đầu, lũ cuốn khoảng 200m3 đất đá tràn vào khuôn viên Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Thàng Tín, làm sập một nhà cộng đồng không gian văn hóa, sạt lở bốn đoạn kè ở sân trường, đường vào, khu nhà sàn bán trú và nhà vệ sinh. Nước lũ ngập toàn bộ khu ở của học sinh, làm hư hỏng, cuốn trôi chăn, đệm, chiếu, quần áo cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt, học tập.

Ngay khi phát hiện dòng lũ ập xuống, tập thể giáo viên nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thàng Tín, lực lượng dân quân và chính quyền xã tổ chức sơ tán toàn bộ 301 học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các em được di chuyển an toàn đến nơi tạm trú.

Đất đá tràn vào trường sau lũ ống

Đến nay, nhà trường đã bố trí học sinh sang ở nhờ tại trụ sở UBND xã Thàng Tín (cũ), đồng thời phối hợp với địa phương khẩn trương dọn đất đá, khắc phục hư hại và mua sắm bổ sung chăn, đệm, dụng cụ bán trú để ổn định sinh hoạt cho học sinh. Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ cũng đang được triển khai khẩn trương.