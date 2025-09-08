Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Sụt lún chằng chịt tại nhiều nhà dân

Ngọc Tú
TPO - Sau những đợt mưa bão, nhiều nhà dân ở xã Mường Xén (Nghệ An) xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng. Nhiều hộ dân đã phải di dời ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Video hàng loạt nhà dân ở xã Mường Xén (Nghệ An) xuất hiện sụt lún, nứt nẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 8/9, ông Lô Đình Thụ - Chủ tịch UBND xã Mường Xén (Nghệ An) - cho biết chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng kiểm tra, theo dõi tình trạng sụt lún của các hộ dân trên địa bàn để có hướng xử lý và di dời người đến nơi an toàn.

Chủ tịch xã Mường Xén cho biết những ngày gần đây liên tiếp các hộ dân ở bản Sơn Hà, Sơn Thành, Lữ Thành (xã Mường Xén) phát hiện nền nhà xuất hiện các vết nứt nẻ lớn. Nhiều hộ dân xảy ra tình trạng sụt lún sâu, nền nhà xi-măng bị vỡ vụn. Lo lắng về tình trạng này, người dân đã báo lên chính quyền xã Mường Xén để đến kiểm tra và xử lý.

anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-151142.jpg
Vết nứt lớn chạy dọc nền nhà của gia đình ông Vừ Bá Tu (trú bản Sơn Hà).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xã Mường Xén đã kiểm tra và ghi nhận có 6 hộ gia đình ở các bản bị sụt lún, nứt nẻ nền nhà gồm Vừ Y Dìa, Vừ Bá Tu, Lầu Vả Khư (cùng trú bản Sơn Hà), Vi Danh Tâm, Vi Thị Keo (cùng trú bản Sơn Thành) và hộ Vừ Bá Tính (trú bản Lữ Thành).

Sau khi kiểm tra thực tế, nhận thấy vết sụt lún nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã hỗ trợ để 3 gia đình Vừ Y Dìa, Vừ Bá Tu, Vừ Bá Tính di dời người và tài sản sang ở nhà người thân. Các hộ còn lại đang được khắc phục tạm để ở do chưa bố trí được điểm di dời, song nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu từng ngày.

anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-151012.png
anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-150934.png
Nhiều hộ dân xuất hiện các điểm sụt lún, đứt gãy sâu dưới nền nhà.

Theo lãnh đạo xã Mường Xén, nguyên nhân của hiện tượng sụt lún nhà dân bước đầu được xác định do đặc điểm địa chất không ổn định cộng với việc mưa lớn kéo dài thời gian qua đã khiến nền đất yếu và xảy ra sụt lún nguy hiểm.

Việc sụt lún, nứt nẻ nhà người dân không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ đổ sập nếu tình trạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-150908.png
anh-chup-man-hinh-2025-09-08-luc-150056.jpg
Nền nhà bị sụt lún gây ra hiện tượng vỡ vụn.

Xã Mường Xén hiện đã lập danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng, khuyến cáo người dân chủ động gia cố, di chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đánh giá diễn biến để đưa ra phương án hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân vùng ảnh hưởng.

Ngọc Tú
