Mưa lớn làm sạt lở mố cầu bắc qua sông Lam, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

TPO - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến mố cầu Đình Phong bắc qua sông Lam (Nghệ An) bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hộ dân trên địa bàn.

Tối 30/8, bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến xã Tam Quang có mưa lớn cục bộ. Mưa đã khiến sạt lở taluy dương nhiều khu vực và sạt lở mố cầu, gây ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn.

Mưa lớn khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam bị sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, mưa lớn đã khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam nối bản Đình Phong và xã Yên Hòa đi xã Tam Đình bị sạt lở mố cầu. Tại hiện trường, mố cầu bị sạt lở gần hết làn đường. Phía dưới, phần nền đất, đá đã bị sạt lở xuống sông. Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Tam Quang đã lập rào chắn, cấm các phương tiện qua lại cầu.

Phần nền đất, đá dưới mố cầu đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông.

Ngoài sạt lở mố cầu, nhiều khu vực đất đá trên đồi đã bị sạt lở xuống các đường giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong đó, tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương đã xảy ra nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chính quyền xã Tam Quang phải rào chắn cầu, cấm người dân qua lại.

“Xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch khắc phục sớm nhất có thể. Chính quyền đang cắt cử lực lượng túc trực để cấm không cho người dân qua lại cầu. Người dân muốn sang bên kia sông buộc phải đi vòng qua Khe Bố để sang xã Tam Đình cũ”, lãnh đạo xã Tam Quang nói và cho biết, hiện người dân buộc phải đi đường vòng. Tuy quãng đường xa nhưng đảm bảo an toàn.

Nhiều tuyến đường ở xã Tam Quang bị sạt lở nghiêm trọng.

Việc cầu bắc qua sông Lam bị chia cắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, học tập của học sinh, người dân, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh.