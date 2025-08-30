Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lớn làm sạt lở mố cầu bắc qua sông Lam, hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến mố cầu Đình Phong bắc qua sông Lam (Nghệ An) bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng trăm hộ dân trên địa bàn.

Tối 30/8, bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang (Nghệ An) cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến xã Tam Quang có mưa lớn cục bộ. Mưa đã khiến sạt lở taluy dương nhiều khu vực và sạt lở mố cầu, gây ảnh hưởng đến giao thông trên địa bàn.

539141881-122129791136914022-8113611758659851915-n.jpg
Mưa lớn khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam bị sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, mưa lớn đã khiến cầu Đình Phong bắc qua sông Lam nối bản Đình Phong và xã Yên Hòa đi xã Tam Đình bị sạt lở mố cầu. Tại hiện trường, mố cầu bị sạt lở gần hết làn đường. Phía dưới, phần nền đất, đá đã bị sạt lở xuống sông. Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Tam Quang đã lập rào chắn, cấm các phương tiện qua lại cầu.

01d70ab803cb8895d1da.jpg
5e7c59135060db3e8271.jpg
Phần nền đất, đá dưới mố cầu đã bị sạt lở hoàn toàn xuống sông.

Ngoài sạt lở mố cầu, nhiều khu vực đất đá trên đồi đã bị sạt lở xuống các đường giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Trong đó, tuyến đường Bãi Xa - Tùng Hương đã xảy ra nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

e109e801e1726a2c3363.jpg
Chính quyền xã Tam Quang phải rào chắn cầu, cấm người dân qua lại.

“Xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch khắc phục sớm nhất có thể. Chính quyền đang cắt cử lực lượng túc trực để cấm không cho người dân qua lại cầu. Người dân muốn sang bên kia sông buộc phải đi vòng qua Khe Bố để sang xã Tam Đình cũ”, lãnh đạo xã Tam Quang nói và cho biết, hiện người dân buộc phải đi đường vòng. Tuy quãng đường xa nhưng đảm bảo an toàn.

478c55e75c94d7ca8e85.jpg
Nhiều tuyến đường ở xã Tam Quang bị sạt lở nghiêm trọng.

Việc cầu bắc qua sông Lam bị chia cắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, học tập của học sinh, người dân, cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngọc Tú
#Nghệ An #sạt lở #mưa bão #bão #cầu #sông Lam #bão số 6

Xem thêm

Cùng chuyên mục