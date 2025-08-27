Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tảng đá hàng chục tấn lăn xuống chắn ngang quốc lộ sau bão

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau cơn bão số 5, một tảng đá lớn nặng khoảng 70 tấn bất ngờ sạt lở rồi lăn xuống chắn ngang quốc lộ 7, ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến.

Ngày 27/8, ông Lô Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang xử lý sự cố một tảng đá nặng hàng chục tấn lăn từ trên núi chắn ngang quốc lộ 7.

Theo đó vào sáng 27/8, một tảng đá lớn nặng khoảng 70 tấn bất ngờ bị sạt lở, lăn từ trên núi xuống quốc lộ 7 tại km184+750 đoạn qua bản Cù (xã Chiêu Lưu, Nghệ An).

539450663-24436950402621450-2800327820459224419-n.jpg
Tảng đá lớn nặng khoảng 70 tấn lăn từ trên núi chắn ngang quốc lộ 7.

Tại hiện trường, tảng đá “khổng lồ” án ngữ, chiếm gần hết lòng đường. Nhiều phương tiện buộc phải dừng lại cả hai phía không dám đi qua. May mắn, tảng đá không lăn sang nhà dân ở phía đối diện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường căng dây cảnh báo đồng thời điều tiết giao thông và xử lý sự cố.

2b105554bf12344c6d03.jpg
539417448-24436950385954785-3407848456711763284-n.jpg
Cơ quan chức năng triển khai xử lý tảng đá để đảm bảo an toàn và giao thông thông suốt.

“Đơn vị quản lý đường bộ quốc lộ 7 đang triển khai phương án khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt”, ông Thái nói.

Trước đó vào đêm 26/8, tại bản Hòa Sơn (xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An) bất ngờ xảy ra sự cố đá lăn từ núi xuống làm vỡ tường nhà dân.

538155386-1557489275435669-6017353684531973063-n.jpg
Đá lớn lăn từ trên núi xuống làm sập 1 bức tường của gia đình ông Nguyễn Viết Vượng.

Cụ thể, khoảng 22h15’, 1 tảng đá lớn bất ngờ lăn từ trên núi xuống làm vỡ tường nhà của gia đình ông Nguyễn Viết Vượng (trú bản Hòa Sơn). Thời điểm này, ông Vượng đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện nên sự việc không gây thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Mường Xén đã lập tức có mặt tại hiện trường cùng lực lượng chức năng và người dân đến hỗ trợ di dời khẩn cấp tài sản ra khỏi khu vực.

aqnqctrqlggkgvzjgt4zs8kzpgubqzjmh0o2lkzpowvd33n9mkbvog2o2jslzr20sib-ka4tatm6xtw-spwx43lsnoxvxcxaopq-qum9cx78ga.jpg
538593351-1557488912102372-7514627257619386836-n.jpg
Chính quyền xã Mường Xén cùng người dân hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 nên một số khu vực ở miền núi của tỉnh Nghệ An có mưa lớn. UBND xã Mường Xén đang tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát nguy cơ sạt lở, đá lăn để có giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn.

Ngọc Tú
#Nghệ An #đá lớn #bão #sau bão #bão số 5 #đá lăn xuống nhà dân #tảng đá lăn trúng nhà dân

