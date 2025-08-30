Tuổi trẻ Nghệ An đội mưa giúp người dân khắc phục hậu quả cơn bão dị thường

TPO - Nhiều ngày sau cơn bão số 5, đoàn viên thanh niên các xã vẫn tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng, địa phương và người dân khắc phục thiệt hại, sớm tái thiết cuộc sống thường ngày.
Lượng lớn cây xanh gãy đổ trong các trụ sở chính quyền, khu vực dân cư được dọn dẹp sạch sẽ.
Hoạt động không chỉ góp phần làm sạch đẹp, trả lại sự thông thoáng cho đường giao thông, trụ sở, khu dân cư mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Những tấm ngói được khẩn trương vận chuyển vào rồi lợp lên đảm bảo cho người dân sinh hoạt sau bão.
Đối với các nhà nằm khu vực ven sông suối, dưới chân đồi có nguy cơ ngập lụt hoặc sạt lở, các đoàn viên thanh niên lại hỗ trợ tháo dỡ rồi vận chuyển đến lắp đặt vị trí an toàn.
Những căn nhà được các đoàn viên và lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ để dựng lại ở vị trí an toàn, giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống.