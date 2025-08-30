Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ Nghệ An đội mưa giúp người dân khắc phục hậu quả cơn bão dị thường

Ngọc Tú

TPO - Nhiều ngày sau cơn bão số 5, đoàn viên thanh niên các xã vẫn tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng, địa phương và người dân khắc phục thiệt hại, sớm tái thiết cuộc sống thường ngày.

tp-2e57d1d42d87a6d9ff96.jpg
Những ngày qua, tuổi trẻ toàn tỉnh Nghệ An﻿ đã ra sức hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5﻿ tại các trụ sở, trường học, khu dân cư...
﻿Ảnh: Ngọc Tú
tp-9a43dc302663ad3df472.jpg
Sau cơn bão số 5, xã Lam Thành (Nghệ An) thiệt hại nặng nề﻿. Tại các tuyến đường chính, hàng loạt cây xanh gãy đổ chắn ngang đường ảnh hưởng lớn đến giao thông, cuộc sống người dân. Ngay sau khi bão tan, cùng với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, đoàn viên xã đã huy động lực lượng lớn hỗ trợ chặt cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường﻿.
tp-409c69f893ab18f541ba.jpg
tp-1729046417785292694.jpg
Lượng lớn cây xanh gãy đổ trong các trụ sở chính quyền, khu vực dân cư được dọn dẹp sạch sẽ.
tp-63e8336fcf3c44621d2d.jpg
Tại xã Hưng Nguyên, bão số 5﻿ quét qua khiến nhiều cây xanh đổ ngã. Khi bão tan, các đoàn viên đã khẩn trương ra cắt tỉa cành, dựng cây để đảm bảo giao thông và cảnh quan môi trường.
tp-2307599108540212720.jpg
tp-2124945a6809e357ba18.jpg
Hoạt động không chỉ góp phần làm sạch đẹp, trả lại sự thông thoáng cho đường giao thông, trụ sở, khu dân cư mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần, trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả sau thiên tai.
tp-538126837-1119788686974432-3208789857161437224-n.jpg
Những cây xanh đổ chắn ngang đường được khẩn trương cắt tỉa, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua lại.
tp-b57c67f19ea215fc4cb3.jpg
Ngoài hỗ trợ chặt cây, dọn vệ sinh môi trường, đoàn thanh niên xã Tri Lễ (Nghệ An) còn phối hợp cơ quan chức năng lợp mái, dựng nhà cho người dân bị thiệt hại sau bão.
tp-213ca8ac51ffdaa183ee.jpg
Đoàn viên thanh niên lợp mái nhà giúp người dân.
tp-0535aeaf57fcdca285ed.jpg
tp-995ee6c41f9794c9cd86.jpg
Những tấm ngói được khẩn trương vận chuyển vào rồi lợp lên đảm bảo cho người dân sinh hoạt sau bão.
tp-4b833914cc4747191e56.jpg
Bất kể việc nặng hay nhẹ, các nam, nữ đoàn viên luôn nhiệt tình hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.
tp-539821595-1120826083537359-5955560459185314227-n.jpg
tp-7dff14cbf0a47bfa22b5.jpg
Đối với các nhà nằm khu vực ven sông suối, dưới chân đồi có nguy cơ ngập lụt hoặc sạt lở, các đoàn viên thanh niên lại hỗ trợ tháo dỡ rồi vận chuyển đến lắp đặt vị trí an toàn.
tp-48fcf46e013d8a63d32c.jpg
tp-1181553907153636962-1.jpg
tp-dde1f8cf1ca097feceb1.jpg
Những căn nhà được các đoàn viên và lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ để dựng lại ở vị trí an toàn, giúp người dân sớm tái thiết cuộc sống.
tp-538429522-1120826120204022-7025514606624707866-n.jpg
Mỗi việc làm nhỏ, mỗi đôi tay góp thêm chút sức đã mang lại hình ảnh tươi mới, sạch đẹp cho các cơ quan, trụ sở và khu dân cư sau bão; góp phần lan tỏa và khẳng định vai trò tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cộng đồng.
Ngọc Tú
