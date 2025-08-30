Tuổi trẻ Nghệ An đội mưa giúp người dân khắc phục hậu quả cơn bão dị thường

TPO - Nhiều ngày sau cơn bão số 5, đoàn viên thanh niên các xã vẫn tiếp tục hỗ trợ các cơ quan chức năng, địa phương và người dân khắc phục thiệt hại, sớm tái thiết cuộc sống thường ngày.