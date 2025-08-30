Nỗi lo sau bão, giáo viên 'giành nắng' phơi sách cho học trò

TPO - Mưa bão gây thiệt hại nặng nề cho các trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước thềm năm học mới, thầy cô giáo đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 5 gây ra song vẫn mang nặng nỗi lo phòng học, trang thiết bị cho học sinh.