Giáo dục

Google News

Nỗi lo sau bão, giáo viên 'giành nắng' phơi sách cho học trò

Phạm Trường

TPO - Mưa bão gây thiệt hại nặng nề cho các trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước thềm năm học mới, thầy cô giáo đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 5 gây ra song vẫn mang nặng nỗi lo phòng học, trang thiết bị cho học sinh.

Video: Trường học tan hoang sau bão.
tp-10.jpg
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi bão số 5 quét qua Hà Tĩnh﻿, nhưng Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc) vẫn còn ngổn ngang. Những dãy phòng học cấp 4 vốn là nơi tổ chức các bộ môn thực hành bị tốc mái, hư hỏng nặng.
tp-9.jpg
tp-13.jpg
tp-2.jpg
Thư viện và phòng y tế cũng chung cảnh tượng tan hoang sau bão.
tp-12.jpg
Thầy Hoàng Thế Anh – Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc chia sẻ: “Sau bão, nhiều giáo viên đã gác lại việc dọn dẹp nhà cửa để đến trường, khắc phục hậu quả, dựng lại bàn ghế, phơi sách, dọn dẹp lớp học. Tuy vậy, thiệt hại quá lớn khiến thầy trò chúng tôi lo lắng khi năm học mới vừa bắt đầu mà cơ sở vật chất thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ giảng dạy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”
tp-7.jpg
Gió lớn cũng đã làm vỡ nhiều cửa kính phòng học bộ môn của nhà trường.
tp-4.jpg
Sau bão nhiều sách cũng không nguyên vẹn, thư viện nhà trường gần như mất trắng.
tp-16.jpg
Gác lại bộn bề nhà cửa, các thầy cô đều quyết tâm cùng nhà trường nỗ lực khắc phục thiệt hại sau bão.﻿
tp-15.jpg
tp-17.jpg
tp-5.jpg
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, lật dở từng trang sách để vớt vát tận dụng số sách còn có thể sử dụng cho thư viện.
tp-6.jpg
Thầy cô giáo Trường THCS Sơn Lộc mang nặng nỗi lo về chỗ học, phòng bộ môn và sách giáo khoa cho học sinh khi năm học mới đã bắt đầu.
tp-19.jpg
tp-18.jpg
Dù vậy, các thầy cô giáo vẫn gắng gượng, nỗ lực khắc phục, sớm đón học sinh tới trường. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng hơn 121 tỷ đồng. Sau bão, Sở đã thành lập 4 đoàn công tác tới các trường nắm bắt tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả.
Phạm Trường


