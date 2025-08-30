Nỗi lo sau bão, giáo viên 'giành nắng' phơi sách cho học trò

TPO - Mưa bão gây thiệt hại nặng nề cho các trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trước thềm năm học mới, thầy cô giáo đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 5 gây ra song vẫn mang nặng nỗi lo phòng học, trang thiết bị cho học sinh.
Thư viện và phòng y tế cũng chung cảnh tượng tan hoang sau bão.
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, lật dở từng trang sách để vớt vát tận dụng số sách còn có thể sử dụng cho thư viện.
Dù vậy, các thầy cô giáo vẫn gắng gượng, nỗ lực khắc phục, sớm đón học sinh tới trường. Theo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng hơn 121 tỷ đồng. Sau bão, Sở đã thành lập 4 đoàn công tác tới các trường nắm bắt tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả.