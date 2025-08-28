'Phố biển' Cửa Lò thiệt hại nặng nề sau bão

TPO - Bão số 5 đã khiến nhiều nhà hàng, nhà dân trên địa bàn Cửa Lò bị thiệt hại lớn, hàng nghìn mét mái tôn bị cuốn bay, hàng chục lồng bè cá của người dân bị cuốn trôi hư hỏng.