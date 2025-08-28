'Phố biển' Cửa Lò thiệt hại nặng nề sau bão

TPO - Bão số 5 đã khiến nhiều nhà hàng, nhà dân trên địa bàn Cửa Lò bị thiệt hại lớn, hàng nghìn mét mái tôn bị cuốn bay, hàng chục lồng bè cá của người dân bị cuốn trôi hư hỏng.
Mái tôn nhiều nhà hàng, công trình bị gió bão thổi bay. Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Cửa Lò bị tốc mái hoàn toàn với diện tích 2.000m2 tôn.
16 cột điện 0.4kv bị gãy; 5 cột đèn chiếu sáng và trang trí dọc đường Bình Minh bị gãy đổ, hư hỏng; 25 cột đèn chiếu sáng trong khu dân cư bị gãy đổ. Sóng đánh khiến 250m kè biển bị sụt lún, đứt chân kè.
Lãnh đạo phường Cửa Lò cho biết, địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả trận bão số 5. Triển khai cắt tỉa cây xanh, dọn đường giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.