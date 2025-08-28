Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

'Phố biển' Cửa Lò thiệt hại nặng nề sau bão

Ngọc Tú

TPO - Bão số 5 đã khiến nhiều nhà hàng, nhà dân trên địa bàn Cửa Lò bị thiệt hại lớn, hàng nghìn mét mái tôn bị cuốn bay, hàng chục lồng bè cá của người dân bị cuốn trôi hư hỏng.

Video thiệt hại nặng nề của người dân phường Cửa Lò sau bão.
tp-8.jpg
Ngày 28/8, lãnh đạo phường Cửa Lò (Nghệ An﻿) cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại của người dân, các cơ sở nhà hàng khách sạn trên địa bàn. Đồng thời huy động lực lượng triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão số 5﻿.
tp-5.jpg
Theo báo cáo của UBND phường Cửa Lò, tính đến ngày 27/8, trận bão số 5 vừa qua đã khiến 188 nhà trên địa bàn bị tốc mái nhà﻿, sân, sảnh với diện tích khoảng 2.410m2. Trong đó có 29 hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo bị thiệt hại.
tp-9.jpg
tp-12.jpg
Mái tôn nhiều nhà hàng, công trình bị gió bão thổi bay. Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Cửa Lò bị tốc mái hoàn toàn với diện tích 2.000m2 tôn.
tp-10.jpg
Sóng, gió của cơn bão cũng đánh đứt dây neo, gây trôi dạt hư hỏng 12 lồng bè với ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Có khoảng 30ha rau màu bị ngập. Khoảng 160 con gia cầm bị thiệt hại.
tp-18.jpg
Bão cũng khiến hàng loạt cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn phường bị gãy đổ.
tp-20.jpg
tp-7.jpg
16 cột điện 0.4kv bị gãy; 5 cột đèn chiếu sáng và trang trí dọc đường Bình Minh bị gãy đổ, hư hỏng; 25 cột đèn chiếu sáng trong khu dân cư bị gãy đổ. Sóng đánh khiến 250m kè biển bị sụt lún, đứt chân kè.
tp-1.jpg
Trận bão khiến 2 Trường mần non Nghi Hòa và Nghi Thủy bị tốc mái với diện tích 520m2. Có 55m tường rào trường mầm non Nghi Hương, Nghi Hòa bị đổ sập. Hàng trăm mét tường rào của nhà dân, cổng nhà văn hóa, cổng chào khu dân cư bị đổ.
tp-2.jpg
Cổng chào Song Ngư Sơn đi vào đảo Lan Châu bị gió bão quật gãy.
tp-11.jpg
Những ngày xảy ra bão có mưa lớn, cộng với thủy triều kết hợp nước biển dâng cao 5-6m đã gây ngập các tuyến đường ven biển như: đường Bình Minh, Nguyễn Xí,… Khu vực Chợ Hôm ngập sâu 50cm. Nhiều tuyến đường trong khu dân cư khu vực Nghi Tân, Nghi Thủy, Thu Thủy bị ngập úng cục bộ sâu từ 30 - 40cm do nước thủy triều lên.
tp-17.jpg
Nhiều khách sạn cao tầng bị hư hỏng hệ thống kính cường lực, bảng biển trang trí.
tp-16.jpg
Nhiều người dân ở Cửa Lò thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 5.
tp-15.jpg
Sau khi bão tan, chính quyền địa phương cùng người dân đã tập trung khắc phục hậu quả.
tp-24.jpg
tp-19.jpg
Lãnh đạo phường Cửa Lò cho biết, địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng khắc phục hậu quả trận bão số 5. Triển khai cắt tỉa cây xanh, dọn đường giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Ngọc Tú
#Nghệ An #bão số 5 #Cửa Lò #thiệt hại #cơn bão #thiệt hại sau bão #khắc phục hậu quả #biển Cửa Lò

Xem thêm

Cùng chuyên mục