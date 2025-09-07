Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Một ngọn núi ở Nghệ An xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ đổ sạt xuống quốc lộ

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vết nứt trên núi ở bản Lở (xã Tương Dương, Nghệ An) dài hơn 60m, lún sâu 1m có nguy cơ lan rộng và đổ sập xuống quốc lộ 7 khiến nhiều người lo lắng.

Chiều 7/9, ông Nguyễn Hồng Tài - Chủ tịch UBND xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng của xã đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý vết nứt mới xuất hiện trên núi của xã này.

544985916-1220863686749547-9100448687570134916-n.jpg
Vết nứt lớn xuất hiện trên núi ở bản Lở (xã Tương Dương, Nghệ An).

Theo đó, hai ngày qua người dân ở bản Lở (xã Tương Dương) đã phát hiện một vết nứt lớn trên núi nên đã báo cho chính quyền địa phương. Theo nhận định ban đầu của người dân, vết nứt này có thể mới xuất hiện trong đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Qua kiểm tra cho thấy, vết nứt dài hơn 60m, có điểm sâu hơn 1m. Vị trí khu vực xuất hiện vết nứt trên núi bản Lở có khoảng cách khá gần với quốc lộ 7 và nằm đối diện cầu treo Khe Ngậu.

544846881-1220863750082874-8910354935696637561-n.jpg
Vị trí xuất hiện vết nứt chỉ cách quốc lộ 7 khoảng 50m.

“Sau khi nhận tin báo, xã đã đến hiện trường kiểm tra, căng dây cảnh báo nguy hiểm. Xã cũng đã có báo cáo sự việc lên tỉnh và đơn vị quản lý đường bộ. Hiện hộ dân kinh doanh buôn bán phía dưới chân núi khu vực sạt lở đã được sơ tán đảm bảo an toàn”, ông Nguyễn Hồng Tài nói.

544617470-1220863653416217-2543460815641876572-n.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra vết nứt trên núi để có hướng xử lý.

Được biết, khu vực núi xuất hiện vết nứt chỉ cách đường khoảng 50m. Trong khi đó quốc lộ 7 có mật độ giao thông lớn. Người dân lo ngại vết nứt nếu đổ sập xuống đường sẽ rất nguy hiểm và khiến giao thông ách tắc.

544685405-1220863720082877-7684095448198552925-n.jpg
Một số hộ dân kinh doanh buôn bán ở phía dưới chân núi cũng đã được yêu cầu di dời để đảm bảo an toàn.
Ngọc Tú
#Nghệ An #sạt lở #núi #quốc lộ #di dời #sơ tán người dân #thác núi

