Hàng trăm mét đê biển bảo vệ hơn 600 hộ dân Hà Tĩnh bị xói lở, hở hàm ếch

TPO - Sau cơn bão số 5, hàng trăm mét đê biển Hội Thống ở Hà Tĩnh bị xói lở, hở hàm ếch, cuốn trôi rừng phi lao phòng hộ. Chính quyền địa phương cùng hơn 600 hộ dân bên trong đê lo lắng mất an toàn trong mùa mưa bão.
Theo ghi nhận, dọc theo bờ biển kéo dài hàng km qua thôn Tân Ninh Châu và Hội Tiến (xã Đan Hải), nhiều diện tích đất cát ở khu vực rừng phi lao phòng hộ chắn sóng bị cuốn sạt lở và trôi tuột theo dòng nước, nhiều điểm khác bị khoét hàm ếch cũng đang chực chờ đổ sập.
Hàng loạt cây phi lao còn lại cũng đang trong tình trạng bị khoét lọng, xói mòn làm bộ rễ trồi lên khỏi mặt đất và chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào.
Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết: "Tình trạng trên đang đe dọa nguy cơ xóa sổ rừng cây phi lao phòng hộ và ảnh hưởng tuyến đê bên trong. Người dân và chính quyền địa phương rất lo lắng và mong ngành chức năng có phương án ứng phó trước mắt cũng như lâu dài, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương trong mùa mưa bão". Trong ảnh, cảnh tan hoang, xơ xác ở bãi biển Đan Hải, dọc tuyến đê biển Hội Thống.