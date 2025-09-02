Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hàng trăm mét đê biển bảo vệ hơn 600 hộ dân Hà Tĩnh bị xói lở, hở hàm ếch

Phạm Trường

TPO - Sau cơn bão số 5, hàng trăm mét đê biển Hội Thống ở Hà Tĩnh bị xói lở, hở hàm ếch, cuốn trôi rừng phi lao phòng hộ. Chính quyền địa phương cùng hơn 600 hộ dân bên trong đê lo lắng mất an toàn trong mùa mưa bão.

Video: Đê biển ở Hà Tĩnh nguy cơ mất an toàn.
tp-2.jpg
Nhiều năm nay, do ảnh hưởng các đợt thiên tai, triều cường mạnh khiến một số vị trí xung yếu dọc khu vực bờ biển thôn Tân Ninh Châu và Hội Long (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh﻿) bị sạt lở, khoét hàm ếch nghiêm trọng.
tp-3.jpg
Trong đó, có một số vị trí sạt lở﻿ đã tiến gần vào chân tuyến đê Hội Thống nằm phía bên trong rừng phòng hộ.
tp-14.jpg
Sau đợt bão số 5 vừa qua, hơn 200m tuyến đê trước đó bị xói lở đã được chính quyền cùng lực lượng chức năng gia cố bằng đá hộc, bao tải cát, rọ đá. Thế nhưng, triều cường dâng cao cùng sóng biển lớn đã đánh vỡ nhiều vị trí.
tp-5.jpg
tp-19.jpg
tp-21.jpg
tp-9.jpg
Theo ghi nhận, dọc theo bờ biển kéo dài hàng km qua thôn Tân Ninh Châu và Hội Tiến (xã Đan Hải), nhiều diện tích đất cát ở khu vực rừng phi lao phòng hộ chắn sóng bị cuốn sạt lở và trôi tuột theo dòng nước, nhiều điểm khác bị khoét hàm ếch cũng đang chực chờ đổ sập.
tp-4.jpg
Người dân địa phương cho biết, tuyến đê là lá chắn bảo vệ hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, nhiều năm nay, tình trạng triều cường và sóng biển lớn làm sạt lở đất, cuốn sập rừng phòng hộ chắn sóng, ăn sâu vào tuyến đê khiến họ lo lắng.
tp-7.jpg
“Nếu không được gia cố, bảo vệ, sợ rằng tình trạng xâm thực sẽ ăn sâu, phá vỡ tuyến đê, gây nguy hiểm cho người dân sống bên trong, nhất là mùa mưa bão”, người dân xã Đan Hải chia sẻ. Trong ảnh, tuyến đê được gia cố trong đợt bão số 5 vừa qua cũng bị sóng đánh tan, cuốn bật gốc nhiều cây phi lao lớn.
tp-18.jpg
tp-17.jpg
tp-20.jpg
Hàng loạt cây phi lao còn lại cũng đang trong tình trạng bị khoét lọng, xói mòn làm bộ rễ trồi lên khỏi mặt đất và chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào.
tp-13.jpg
Hàng loạt cây phi lao phòng hộ nhiều năm tuổi được trồng chắn sóng trước đê và cây dứa dại đủ các kích thước khác nhau đã bị sóng biển cuốn đổ sập, bật trơ gốc nằm ngổn ngang, nhiều cây phi lao còn bị sóng cuốn ra biển.
tp-11.jpg
tp-10.jpg
tp-12.jpg
Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải cho biết: "Tình trạng trên đang đe dọa nguy cơ xóa sổ rừng cây phi lao phòng hộ và ảnh hưởng tuyến đê bên trong. Người dân và chính quyền địa phương rất lo lắng và mong ngành chức năng có phương án ứng phó trước mắt cũng như lâu dài, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương trong mùa mưa bão". Trong ảnh, cảnh tan hoang, xơ xác ở bãi biển Đan Hải, dọc tuyến đê biển Hội Thống.
Phạm Trường
