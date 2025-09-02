Hàng trăm mét đê biển bảo vệ hơn 600 hộ dân Hà Tĩnh bị xói lở, hở hàm ếch

TPO - Sau cơn bão số 5, hàng trăm mét đê biển Hội Thống ở Hà Tĩnh bị xói lở, hở hàm ếch, cuốn trôi rừng phi lao phòng hộ. Chính quyền địa phương cùng hơn 600 hộ dân bên trong đê lo lắng mất an toàn trong mùa mưa bão.