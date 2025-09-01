Núi nứt dài cả trăm mét dọa sập, xã cử cán bộ túc trực 24/24

TPO - Phát hiện vết nứt dài cả trăm mét trên sườn núi, xã Tiền Phong (Nghệ An) lập tức cử người canh gác để theo dõi và sẵn sàng di dời người dân.

Ngày 1/9, lãnh đạo xã Tiền Phong (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã này đang cắt cử cán bộ túc trực, theo dõi vết nứt trên núi ở bản Long Quang để có phương án xử lý và kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn.

Vết nứt núi trên bản Long Quang (xã Tiền Phong) kéo dài hơn 100m.

Trước đó vào sáng ngày 31/8, người dân phát hiện sườn núi của bản Long Quang bất ngờ xuất hiện một vết nứt lớn, kéo dài hàng trăm mét. Nhận được tin báo, UBND xã Tiền Phong lập tức cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra.

Tại hiện trường, vết nứt có chiều dài hơn 100m vòng quanh sườn núi. Nhiều đoạn, vết nứt có độ sâu hơn 60cm. Đây là ngọn núi có địa hình dốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở.

Xã Tiền Phong đã cử cán bộ túc trực 24/24 để theo dõi tình hình.

Được biết, phía dưới chân núi có 5 hộ dân và 1 xưởng mộc dân dụng với tổng cộng 22 người đang sinh sống và làm việc.

Sau khi kiểm tra thực tế, bà Lô Thị Nguyệt - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong đã chỉ đạo cán bộ khoanh vùng khu vực nguy hiểm, tổ chức lực lượng túc trực 24/24 để theo dõi diễn biến địa chất. Đồng thời lên phương án di dời tạm thời các hộ dân có nguy cơ cao. Tuyên truyền, vận động người dân không tiếp cận khu vực nứt.

Vết nứt núi có chiều sâu 60cm, đe dọa sạt lở xuống.

“An toàn tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu. Các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, chủ động ứng phó trước mọi tình huống có thể xảy ra”, bà Lô Thị Nguyệt nói.