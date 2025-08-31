Hai người thoát nạn khi bị núi vùi lấp ở Phú Thọ

TPO - Mưa lớn trong những ngày qua trên địa bàn xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ đã gây sạt lở nhiều điểm đất đá, khiến 2 người bị thương. Chính quyền địa phương đã lập chốt cấm đường, sẵn sàng phương án di dời 450 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

Sạt lở đất ở xã Cao Sơn vùi lấp xe máy, khiến 2 người bị thương.

Theo UBND xã Cao Sơn, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, từ chiều 30 đến sáng 31/8 trên địa bàn có mưa to kéo dài, gây sạt lở đất đá tại nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Khoảng 23 giờ ngày 30/8, trên tuyến tỉnh lộ 433, đoạn Km24+800 xảy ra sạt lở đất đá, khiến 2 người đi xe máy bị đất đá vùi trúng. Các nạn nhân được xác định là Đ.T.T (SN 2007) và B.K.A (SN 2009, cùng trú tại xã Cao Sơn). Sau khi được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, 1 nạn nhân đã xuất viện, người còn lại đang được theo dõi sức khỏe. Đến sáng 31/8, lực lượng chức năng đã đưa được phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo xã Cao Sơn, trước khi xảy ra sự việc, UBND xã đã cắm biển cảnh báo sạt lở đất, cấm lưu thông tại khu vực từ ngày 29/8. Tuy nhiên, một số người dân vẫn đi lại, dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Lực lượng chức năng xã Cao Sơn tổ chức cấm đường.

Tuyến tỉnh lộ 443 có 3 điểm sạt lở lớn tại xóm Ênh và xóm Tát. UBND xã Cao Sơn đã lập chốt tạm cấm đường đoạn từ trụ sở xã đến dốc suối Láo. Đồng thời, lực lượng chức năng thường trực tại chốt hướng dẫn phương tiện đi đường tránh để bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Cao Sơn cho biết thêm, trên địa bàn xã hiện có khoảng 450 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, phải di dời khi mưa lớn. Chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân.