Sạt lở đất đá ở Lạng Sơn, di dời khẩn cấp 4 hộ dân

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Trong đêm tối, đất đá bỗng nhiên sạt lở từ trên núi cao, trong đó có những hòn đá to khiến chính quyền và lực lượng chức năng Lạng Sơn tổ chức di dời 4 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

Do mưa lớn kéo dài, tối ngày 19/8, tại thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc (tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra sạt lở đất, đá với khối lượng khoảng 150m3. May mắn không có thiệt hại về người nhưng nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ảnh hưởng, hư hỏng.

tp-sat-1.jpg
Hiện trường vụ sạt lở đất đá ở xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn.

Nhận được tin báo, các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân, ngành chức năng đã triển khai biện pháp ứng phó với sự cố sạt lở đất, đá tại xã Bằng Mạc. Các biện pháp khoanh vùng khu vực nguy hiểm, tổ chức tuần tra, ngăn chặn người dân vào khu vực sạt lở, đồng thời di dời khẩn cấp 4 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Trong ngày 20/8, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thường trực hỗ trợ các hộ dân phải di dời ổn định cuộc sống. Tổ chức lực lượng theo dõi, cảnh báo người dân vì vẫn còn một số khối đất, đá lớn có nguy cơ tiếp tục sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Nguyễn Duy Chiến
