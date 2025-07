Trước giờ bão đổ bộ: Vết nứt dài 300m trên núi khiến hàng chục người phải rời nhà

Tối 21/7, ông Lê Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) cho biết, xã vừa hoàn tất việc di dời khẩn cấp 19 hộ dân với 68 nhân khẩu của bản Xói Voi đến nơi an toàn.

Ông Thái cho biết, 2 ngày nay trên địa bàn xã xảy ra mưa kéo dài, đặc biệt trong ngày 21/7 mưa rất lớn. Qua kiểm tra trên địa bàn, chính quyền xã phát hiện trên núi Phà Mạt (bản Xói Voi) nhiều vết nứt lớn, kéo dài cả trăm mét. Trước thực tế này, chính quyền xã Nhôn Mai đã quyết định di dời khẩn cấp 19 hộ dân của bản Xói Voi nằm trong vùng nguy hiểm đến nhà văn hóa của bản để tránh trú an toàn.

“Vết nứt trên núi dài khoảng 300m, có đoạn miệng vết nứt hở lớn đến 1,5m. Nguy cơ sạt lở rất cao. Ngay từ sáng 21/7, chính quyền xã đã huy động người phối hợp với các lực lượng chức năng chuẩn bị công tác hậu cần, làm giường tạm, căng bạt che chắn và chiều nay đã di dời toàn bộ 19 hộ dân về nhà văn hóa bản an toàn”, ông Lê Hồng Thái nói và cho biết thêm, chính quyền địa phương đã cắt cử cán bộ túc trực 24/24 tại địa điểm người dân sơ tán.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đến chiều 21/7, lượng chức đã thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển, vòng tránh hoặc vào nơi neo đậu, trú tránh đảm bảo an toàn. Cụ thể, Nghệ An có 2.816 tàu thuyền với 12.644 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Đến nay, có 2.807 tàu thuyền với 12.608 lao động đang neo đậu tại bến. Số tàu thuyền còn lại đang hoạt động ven bờ ở vùng biển Lý Sơn, Quảng Ngãi và đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão số 3.