Sạt lở khiến nhà dân và trạm sạc điện bị cuốn xuống sông

TPO - Khoảng đất lớn ở thôn Thủy Khê (xã Con Cuông, Nghệ An) sạt lở xuống sông Lam kéo theo một phần của nhà dân và trạm sạc điện khiến nhiều người bất an, lo lắng.

Video nhà dân, trạm sạc xe điện đổ sập xuống sông Lam.

Ngày 5/9, lãnh đạo xã Con Cuông (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý đảm bảo an toàn cho nhà ở của người dân trên địa bàn bị sạt lở một phần xuống sông.

Trước đó vào chiều 2/9, một phần ngôi nhà vừa là cửa hàng kinh doanh buôn bán của gia đình anh Trần Văn Hải (thôn Thủy Khê) bất ngờ bị sạt lở xuống sông Lam.

Một phần ngôi nhà của gia đình anh Hải và trụ sạc điện bị đổ sập xuống.

Theo anh Hải, trước đây căn nhà của anh cách bờ sông vài chục mét. Những năm qua, nước sông Lam lấn sâu gây ra tình trạng sạt lở khiến khoảng cách nhà và sông bị thu hẹp. Đến nay, bờ sông bị sạt lở kéo theo một phần căn nhà của anh đổ sập xuống.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều tài sản là giường, tủ gỗ của cửa hàng đang kinh doanh cũng rơi xuống. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Hải đã được chính quyền, người dân xung quanh hỗ trợ vận chuyển tài sản lên khu vực an toàn.

Phần móng, nền nhà bị sạt lở nghiêm trọng.

Không chỉ căn nhà của anh Hải bị ảnh hưởng, trạm sạc xe điện kế bên cũng bị sạt lở xuống gây hư hỏng. Cách đó vài chục mét là một cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng trong tình trạng tương tự khi mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt lớn và có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Con Cuông cho biết, sạt lở đất xảy ra những năm trước và nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng của lũ lụt sau cơn bão số 3 hồi cuối tháng 7. Sau khi xảy ra tình trạng sạt lở đất nhà dân, chính quyền xã đã xuống kiểm tra đồng thời tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý đảm bảo an toàn.

Người dân địa phương bất an, lo lắng theo dõi vụ sạt lở.

Theo Chủ tịch xã Con Cuông, về lâu dài, phía xã đã đề xuất đầu tư xây kè bờ sông các khu vực sạt lở và xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. “Hiện địa phương chuẩn bị thực hiện xây kè tại khu vực sạt lở sông ở thôn Vĩnh Hoàn để đảm bảo an toàn cho 18 hộ dân. Địa phương cũng đã đề xuất làm khu tái định cư rộng hơn 4ha tại thôn Vĩnh Hoàn để di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm”, ông Trần Anh Tuấn nói.

Nhiều tài sản, mái tôn, tường gạch của gia đình anh Hải bị đổ sập xuống sông.