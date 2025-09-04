Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh 'kêu trời' vì tiền điện tăng vọt giữa mùa mưa bão

TPO - Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh, Nghệ An bất ngờ khi nhận hóa đơn tiền điện cao hơn hẳn so với tháng trước, dù tháng 8 có nhiều ngày mưa bão, tình trạng mất điện kéo dài. Lãnh đạo ngành điện 2 tỉnh này nói gì?

Hóa đơn điện tăng “phi mã”

Hai ngày nay, mạng xã hội tại Nghệ An và Hà Tĩnh lan truyền nhiều bài đăng “kêu trời” về tiền điện. Nhiều hộ dân cho biết, tháng 8 thời tiết mát mẻ hầu như không sử dụng đến điều hòa, quạt công suất lớn, chỉ tiêu thụ điện cho các thiết bị cơ bản như nồi cơm, tivi, quạt nhỏ…, nhưng tiền điện vẫn tăng 20-30% so với các tháng cao điểm nắng nóng như tháng 6, 7. Đặc biệt, tháng 8 vừa qua, ảnh hưởng của bão, nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, tình trạng mất điện kéo dài, thậm chí có khu vực mất điện liên tục trong nhiều ngày.

Nhiều bài đăng trên mạng xã hội về hóa đơn tiền điện tăng cao trong tháng 8.

Điều khiến dư luận càng băn khoăn hơn khi không ít hộ phản ánh trong 2 tháng liên tiếp, số tiền điện phải đóng được thông báo giống nhau đến từng đồng. Sự tăng cao tiền điện và có sự trùng khớp này khiến người dân nghi ngờ có sự bất cập, “mập mờ” trong khâu tính toán.

“Tháng 8 thời tiết mát mẻ, có nhiều ngày mưa bão, mất điện kéo dài. Gia đình chỉ sử dụng các thiết bị cơ bản, các thiết bị tiêu tốn điện năng lớn như điều hòa, quạt công suất lớn rất ít khi sử dụng. Vậy mà tiền điện còn tăng cao hơn 20-30% so với các tháng khác. Thực sự rất khó hiểu”, anh Phan Văn Ngọc (trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) phản ánh.

Ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An xác nhận có nhiều thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc tiền điện tháng 8 tăng cao. Tuy nhiên, ông Nga khẳng định việc ghi chỉ số, tính toán tiền điện tháng 8 vừa qua hoàn toàn bình thường và không có vấn đề bất thường như người dân nhận định.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ, tháng 8 có thời tiết diễn biến cực đoan. Từ ngày mồng 1 đến 23/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 37-39 độ C. Đến ngày 24/8, thời tiết bắt đầu chịu ảnh hưởng của bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, nhiều khu vực có mưa, nhiệt độ giảm. Chính vì vậy, thời gian, sản lượng sử dụng điện trong tháng 8 của người dân vẫn tăng cao và đạt mức kỷ lục chứ không giảm.

Ông Nguyễn Văn Quyết (Hà Tĩnh) trao đổi với cán bộ điện lực và đại diện Sở Công thương về hóa đơn điện tăng cao trong tháng 8 của gia đình.



Đối với các hộ phản ánh tiền điện các tháng giống nhau, ông Phạm Văn Nga cho biết đó có thể chỉ là sự trùng hợp. “Tiền điện được tính tròn số. Tháng này sử dụng 99kw, tháng sau sử dụng 99,5kw thì cũng chỉ tính 99kw và khi nhân giá điện thì sẽ ra số tiền giống nhau”, ông Nga nói.

Ghi nhận từ Phòng Điều độ Công ty Điện lực Nghệ An, sản lượng điện tiêu thụ những ngày cao điểm nắng nóng của tháng 8 đạt đỉnh. Đặc biệt, đợt nắng nóng diễn ra từ ngày 2/8 đến 14/8, công suất lớn nhất luôn trên 1.000 MW, sản lượng mỗi ngày luôn xấp xỉ 20 đến 21 triệu kWh, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này kéo theo hệ quả hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân trong tháng 8 cũng “đội” lên rõ rệt so với các tháng trước đó.

“Thời gian ghi chỉ số công tơ điện từ ngày 25 đến ngày 30 hoặc 31 hàng tháng. Tháng 8 này nắng nóng đầu tháng, mưa bão từ ngày 25/8. Vì vậy, chỉ số điện những ngày mưa bão của nhiều hộ sẽ rơi vào tháng 9 chứ không ở tháng 8. Chúng tôi đã ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục trong đợt nắng nóng đầu tháng 8 này”, ông Phạm Văn Nga nói.

Theo Công ty Điện lực Nghệ An, toàn tỉnh có hơn 1 triệu khách hàng và tất cả đều được sử dụng hệ thống đo đếm sản lượng điện bằng công tơ điện tử, độ minh bạch và chính xác cao.

Cán bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh kiểm tra, thay công tơ điện để mang đi giám định cho người dân.

“Đối với những khách hàng có phản ánh về điện tăng cao bất thường, đơn vị đã lập tức liên hệ kiểm tra, làm rõ và xử lý. Qua đó phát hiện một số hộ dân bị chạm chập dây sau công tơ do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua. Với những trường hợp này, phía đơn vị đều có hướng xử lý linh hoạt để giảm bớt thiệt hại cho người dân. Phía công ty có hệ thống điện tử lưu giữ dữ liệu sử dụng điện hàng giờ, hàng ngày của các khách hàng và khi đưa người dân xem thì đa số họ đều không có phản ánh gì khác”, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An thông tin thêm.

Thay, giám định công tơ cho khách hàng phản ánh

Trong sáng 4/9, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với đại diện các Sở Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đến các gia đình có phản ánh về việc tiền điện tăng cao bất thường. Tại đây, ngành chức năng đã kiểm tra công tơ điện, thay mới một số công tơ và gửi đến cơ quan chuyên môn kiểm định chất lượng và chỉ số công tơ để làm rõ các nguyên nhân.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin của nhiều khách hàng phản ánh về việc tiền điện trong tháng 8 vừa qua tăng cao.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng đại diện Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương, Công an tỉnh kiểm tra chỉ số công tơ điện của một số gia đình sau khi có ý kiến phản ánh.

“Sản lượng tiêu dùng điện toàn tỉnh trong tháng 8 so với tháng 7 được ghi nhận tăng hơn 2%. Sau khi có phản ánh của khách hàng về việc tiền điện tăng cao, đơn vị đã cho cán bộ kiểm tra, trích xuất các phần mềm, đưa ra chỉ số đo mức tiêu thụ điện năng từng ngày của khách hàng và giải thích cụ thể các nguyên nhân”, ông Hùng nói.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng khẳng định việc ghi chỉ số, tính toán tiền điện tháng 8 theo mức giá được quy định đều đảm bảo. Đơn vị cũng đã mời các đơn vị liên quan cùng phối hợp làm rõ các nguyên nhân, giải thích cụ thể đến khách hàng.