Quán ăn, hàng rong nói tăng giá 'do thuế', hóa đơn điện tử áp dụng với trường hợp nào?

TPO - Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết, có thông tin cho rằng cả những người bán hàng rong, bán nước vỉa hè, bán thịt, bán rau ngoài chợ… cũng phải dùng hóa đơn điện tử, điều này là không đúng. Hiện tại, ngành Thuế đang triển khai với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm.

Không muốn tăng, nhưng…

Trưa 24/6, tại một tiệm bánh mì quen thuộc trên đường Huỳnh Khương Ninh (quận 1, TPHCM), ổ bánh mì từng có giá 22.000 đồng nay được tính tròn… 24.000 đồng. Đưa ổ bánh mì kèm theo hóa đơn điện tử, nhân viên cho biết do ổ bánh mì có thêm thuế giá trị gia tăng (VAT) 8%, nên tiền thuế là 1.760 đồng. Tổng cộng ổ bánh mì có giá 23.760 đồng, làm tròn 24.000 đồng/ổ.

“Bánh mì có thêm thuế VAT đã được tiệm áp dụng hơn một tuần nay. Lúc này cái gì cũng tăng giá nên tiệm phải tăng theo. Mong chị thông cảm và tiếp tục ủng hộ” – nhân viên cho biết.

Cửa hàng mỹ phẩm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) cũng vừa dán thông báo tăng giá các sản phẩm. Tại thông báo tăng giá có nêu rõ lý do: “trước những biến động ngày càng gia tăng của chi phí nguyên vật liệu, nhân công cùng các loại chi phí sản xuất và vận hành khác, công ty buộc phải điều chỉnh giá bán các sản phẩm để đảm bảo chất lượng và sự phát triển bền vững”.

Chị Phương Vy (ngụ quận Bình Tân) thường hay mua xịt dưỡng tóc ở cửa hàng này cho biết, trước đây sản phẩm này chỉ có giá 243.000 đồng/chai, nay vọt lên 293.000 đồng. “Tôi rất bất ngờ khi giá tăng tới 20%. Hiện nhiều sản phẩm cũng đều tăng giá từ 5 – 10% nên tôi luôn cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua” – chị Vy chia sẻ.

Tại nhiều chợ truyền thống, các tiểu thương cũng cho hay, nhiều mặt hàng sẽ tăng giá trong thời gian tới. “Trước đây, các mặt hàng như hạt khô chế biến, các loại mứt… tôi thường lấy từ các hộ dân nên không có hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên hiện nay, bất cứ mặt hàng nào cũng phải có nguồn gốc xuất xứ, do đó tôi buộc phải chọn cơ sở lớn hơn, giá cả cũng tăng theo. Vì vậy giá cả hàng hóa khi đến tay người tiêu dùng cũng phải tăng” – bà Minh, tiểu thương ngành hàng bánh mứt tại chợ Bình Tây (quận 6) nói.

Phản ứng dây chuyền hay “té nước theo mưa”?

Không chỉ các cửa hàng, doanh nghiệp nhỏ lẻ tăng giá. Người bán hàng rong cũng bắt đầu cộng thêm vài ngàn đồng vào ly cà phê, gói xôi, tô bún…

Anh Nguyễn Xuân Hòa (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, thường hay mua cà phê vỉa hè bán dọc đường Võ Văn Kiệt (quận 1). Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, giá ly cà phê sữa đã tăng từ 17.000 đồng lên 20.000 đồng.

“Người bán nói rằng do tính thêm thuế nên giá có nhích nhẹ. Người bán cũng mong khách hàng trả tiền mặt, không để mã QR chuyển khoản như trước” – anh Hòa nói.

Chị Hà My (quận Bình Thạnh) cũng bất ngờ khi thấy hàng rong cũng “tăng giá do thuế” nhưng vẫn không hề thấy hóa đơn. “Tôi không biết họ kê khai thế nào, nhưng thấy bán hàng vẫn như cũ, chẳng thấy hóa đơn đâu mà cứ nói tăng giá do thuế thì thật khó tin” – chị My cho biết.

Thậm chí, một quán hủ tiếu trên đường Vũ Huy Tấn (quận Bình Thạnh) vẫn giữ giá cũ cho khách ăn tại chỗ, nhưng lại tăng thêm 5.000 – 10.000 đồng cho suất đặt qua app giao hàng. Chủ quán lý giải, bán qua ứng dụng phải chịu chi phí nền tảng gần 30% mỗi đơn. Giờ thêm khoản thuế nên buộc phải tăng giá bên app để gồng gánh.

Có phải ai cũng bị “đánh thuế”?

Ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết, hiện nay ngành Thuế đang triển khai quản lý hộ kinh doanh theo hướng hiện đại hóa, minh bạch hóa dòng tiền, thông qua việc kết nối dữ liệu từ hóa đơn điện tử và máy tính tiền. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng không phải với tất cả các hộ kinh doanh, càng không bao gồm những người buôn bán nhỏ lẻ, tự phát như hàng rong, quán cóc vỉa hè, tiểu thương nhỏ ở chợ dân sinh…

“Tôi xin nhấn mạnh rằng chính sách này không áp dụng với tất cả các hộ kinh doanh. Có thông tin cho rằng cả những người bán hàng rong, bán nước vỉa hè, bán thịt, bán rau ngoài chợ… cũng phải dùng hóa đơn điện tử, điều này là không đúng. Hiện tại, ngành Thuế đang triển khai với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Mục tiêu của việc chuyển đổi này là tạo ra sự công bằng trong môi trường kinh doanh, thông qua việc thay đổi nhận thức, tư duy của các hộ kinh doanh” - ông Mai Sơn nói.

Cũng theo ông Mai Sơn, trong tổng số hơn 3,64 triệu hộ kinh doanh, chỉ có chưa đầy 100.000 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm thuộc diện đang được triển khai kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trong đó, hơn một nửa đã kê khai và sử dụng hóa đơn điện tử từ trước, còn lại khoảng 37.000 hộ đang tiếp tục triển khai. Lâu nay việc thu thuế với hộ kinh doanh là mức thuế khoán, được xác định theo tỷ lệ doanh thu trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế kết hợp với dữ liệu thực tế của hộ kinh doanh. Các tỷ lệ này được áp dụng ổn định suốt hàng chục năm qua và chưa có thay đổi kể cả khi triển khai hóa đơn điện tử.

Theo quy định, người bán phải nộp thuế VAT và thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ 100 triệu đồng một năm. Số thuế được cơ quan quản lý tính trên tổng doanh thu, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ và thu nhập cá nhân, với từng hoạt động kinh doanh. Chẳng hạn, cá nhân phân phối, cung cấp hàng hóa thì thuế phải nộp = doanh thu (1% thuế VAT + 0,5% thu nhập cá nhân). Còn nếu cá nhân có thu nhập từ quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số... nộp thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 2%, VAT 5%.

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển đưa ra một phép tính đơn giản: ổ bánh mì 22.000 đồng, nếu cộng thêm 1,5% thuế (bao gồm VAT và thu nhập cá nhân) thì chỉ tăng khoảng 330 đồng thành 22.330 đồng. Nhưng nay, người tiêu dùng đang trả tới 24.000 đồng, tức là “bù lố” thêm 1.670 đồng. “Cách tính làm tròn kiểu này vô hình trung đang đẩy toàn bộ thuế và cả một phần lợi nhuận mới về phía người tiêu dùng” - ông Hiển nói.

Tăng giá không phải là lối thoát Theo các chuyên gia, việc hàng loạt cửa hàng, quán ăn, hộ kinh doanh chọn cách phản ứng tức thời bằng cách tăng giá – không sai nhưng không phải là cách làm bền vững. Thay vì đẩy chi phí sang người tiêu dùng, các chủ hộ kinh doanh nên nhìn lại mô hình vận hành: có khâu nào kém hiệu quả? Có thể tối ưu lại quy trình? Có thể nâng giá trị sản phẩm qua dịch vụ, trải nghiệm, bao bì? Đặc biệt, nhiều chuyên gia cho rằng đây là thời điểm để các hộ kinh doanh tiến tới mô hình doanh nghiệp minh bạch, chuyên nghiệp hơn. Giai đoạn đầu có thể khó khăn do chi phí đầu tư, thủ tục pháp lý, nhưng về lâu dài, đây là cách giúp họ đứng vững trong thị trường đang thay đổi từng ngày.