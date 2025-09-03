Dỡ lệnh cấm tuyến đường xuyên đảo Cát Bà bị sạt lở đá nghiêm trọng

TPO - Sở Xây dựng Hải Phòng vừa dỡ bỏ lệnh cấm người dân, du khách và các phương tiện di chuyển qua tuyến đường xuyên đảo, khu vực xảy ra sạt lở đá nghiêm trọng, xảy ra vài ngày trước.

Hiện trường vụ sạt lở đá chắn ngang đường xuyên đảo Cát Bà.

Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thông báo dỡ bỏ lệnh cấm người và phương tiện lưu thông qua tuyến đường xuyên đảo, đoạn từ ngã 3 Áng Sỏi đến ngã 3 Vườn quốc gia Cát Bà.

Đồng thời, đề nghị UBND Đặc khu Cát Hải chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì tuyến đường tiếp tục theo dõi để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Trước đó, sáng 29/8, một vụ sạt lở đá nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Khe Sâu, đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Sau khi nhận thông tin, Đặc khu Cát Hải đã huy động lực lượng phong tỏa, đồng thời đưa máy xúc đến hiện trường dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông.

Nguyên nhân bước đầu được xác định, có thể do mưa nhiều ngày khiến đất đá ngấm nước, mất liên kết và trượt xuống, chắn ngang đường giao thông. Qua khảo sát, ước tính hàng chục khối đá sạt từ trên núi xuống đường



Địa phương này đã phối hợp với các sở ngành liên quan, cử tổ chuyên gia khảo sát hiện trường để xác định nguyên nhân, đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp theo.

Lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường, phân luồng phương tiện.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng Hải Phòng thông báo, cấm người và các phương tiện lưu thông qua tuyến đường xuyên đảo đoạn từ ngã 3 Áng Sỏi đến ngã 3 Vườn quốc gia Cát Bà, do tại km15+950, đoạn qua thôn Hải Sơn bị sự cố sạt lở, đá rơi xuống mặt đường.

Đường xuyên đảo Cát Bà là tuyến đường cũ kết nối bến phà với trung tâm khu du lịch Cát Bà.

Kể từ khi có tuyến đường ven biển hay còn gọi là tuyến đường hoa xuyên đảo mới, người dân và du khách thường chọn tuyến đường mới để di chuyển. Tuyến đường xuyên đảo Cát Bà chỉ còn là tuyến đường phụ, số ít du khách lựa chọn để từ trung tâm khu du lịch Cát Bà đến tham quan Vườn quốc gia Cát Bà.