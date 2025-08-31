Hàng trăm khách du lịch mắc kẹt trên đảo Cát Bà

Đại diện BQL Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết, trưa và chiều 30/8, khu vực biển Cát Bà xuất hiện gió mạnh do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão số 6 đổ bộ Bắc Trung Bộ. Do đó, đơn vị tạm dừng hoạt động phà nhằm đảm bảo an toàn. Nhiều khách không thể qua phà, phải trở lại tìm khách sạn, nhà nghỉ.

Đến sáng 31/8, thời tiết ở Cát Bà đã ổn định, đơn vị đã vận hành hệ thống bến phà để phục vụ người dân và du khách từ sớm.