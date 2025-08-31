Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Hàng trăm khách du lịch mắc kẹt trên đảo Cát Bà

Nguyễn Hoàn

TPO - Hàng trăm khách du lịch trên đảo Cát Bà không thể trở lại đất liền do sóng to, gió lớn, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng phải tạm dừng hoạt động chiều 30/8.

Khách du lịch mắc kẹt trên đảo Cát Bà chiều 30/8.
789b31d5-240d-42ba-9b04-fd1d0a6080c0.jpg
Chiều 30/8, tại bến phà Cái Viềng, thuộc khu vực Phù Long, trên đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng﻿), hàng trăm phương tiện chở khách du lịch nối đuôi nhau xếp hàng chờ lên phà trở về đất liền.
339dae34-e6d7-4269-b70b-3fb9ee687c53.jpg
e2bbe7c5-738e-4bf3-8eaf-b305950cd47c.jpg
24b723c0-8984-40fd-94bd-75a28b1e4035.jpg
Khung cảnh hàng trăm ô tô cá nhân, ô tô khách nối đuôi nhau dài hàng trăm mét từ bến phà đến cổng chào Cát Bà.
8e7a208c-4c40-4abc-9be9-af954887701d.jpg
Do thời tiết không thuận lợi, gió mạnh, Ban quản lý bến phà Đồng Bài - Cái Viềng tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Tài xế và hàng trăm khách du lịch kiên nhẫn chờ phà hoạt động trở lại.
90797091-3c21-4608-9253-135a2c2ab96d.jpg
972d545e-fb25-4fff-bdfc-7c5b560d10f0.jpg
Anh Sinh (ở Hải Phòng) cho biết, anh điều khiển xe đến bến phà Cái Viềng lúc 12h. Bến phà tạm dừng hoạt động khiến người dân và du khách đội nắng chờ đợi với hy vọng thời tiết thuận lợi.
597514fc-7a11-407f-9790-486aca3937ca.jpg
04cd413f-88c8-448a-96bf-6fb68b1e059e.jpg
ed34ec14-c794-47ec-a3fa-494cd9024cb2.jpg
Hình ảnh hàng trăm người dân và du khách vật vạ trên đường dẫn ra bến phà Cái Viềng. Chiều 30/8, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên khu vực Cát Bàcó gió to, sóng lớn, nhân viên bến phà thông báo dừng hoạt động đến hết ngày.
5147ebcf-87f1-4f4d-b6c9-e3fd4e81a0b4.jpg
f3a0ee54-a23b-45b5-91f8-79ec751ca535.jpg
Nhiều người vào quán nước bên đường nghỉ ngơi chờ phà.
4a55f090-e544-45a6-9358-48a81e63e3f3.jpg
Cũng theo anh Sinh, đến 18h cùng ngày, nhân viên bến phà thông báo thời tiết vẫn xấu và hết giờ hoạt động do đó, du khách phải quay trở lại tìm phòng nghỉ qua đêm.

Đại diện BQL Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết, trưa và chiều 30/8, khu vực biển Cát Bà xuất hiện gió mạnh do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão số 6 đổ bộ Bắc Trung Bộ. Do đó, đơn vị tạm dừng hoạt động phà nhằm đảm bảo an toàn. Nhiều khách không thể qua phà, phải trở lại tìm khách sạn, nhà nghỉ.
Đến sáng 31/8, thời tiết ở Cát Bà đã ổn định, đơn vị đã vận hành hệ thống bến phà để phục vụ người dân và du khách từ sớm.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #du lịch Cát Bà #bến phà #nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

