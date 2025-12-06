Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Lũ lịch sử tại Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ trước 2 giờ, người dân không kịp trở tay

TPO - "Vào ngày 3/12 vừa qua, công ty thủy lợi phát đi nhiều thông báo xả điều tiết với lưu lượng thấp. Nhưng thông báo xả lưu lượng lớn là vào 2 - 3 giờ sáng 4/12 khiến cả chính quyền lẫn người dân đều không kịp trở tay", bà Trần Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc, cho hay.

Ngày 6/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sở đã yêu cầu các đơn vị vận hành hồ thủy lợi, trong đó có hồ Sông Quao và sông Lòng Sông báo cáo chi tiết việc tích nước, xả lũ đến thời điểm rạng sáng 4/12. Tuy nhiên, đến chiều 5/12, các đơn vị liên quan vẫn chưa gửi báo cáo.

Theo thống kê của UBND xã Hàm Thuận Bắc, trận lũ vừa qua có 612 căn nhà bị ngập sâu, 2 căn sập hoàn toàn. Từ đêm 3/12 đến rạng sáng 4/12, địa phương này buộc phải sơ tán khẩn cấp 500 hộ dân trong điều kiện nước lũ dâng nhanh bất thường.

img-2929.jpg
Mưa lũ đã làm 612 căn nhà ở xã Hàm Thuận Bắc bị ngập sâu.

Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc, cho biết: Khu vực Thuận Minh cũ (rốn lũ) hằng năm đều ngập khi mưa lớn hoặc hồ Sông Quao xả điều tiết. Vào ngày 3/12 vừa qua, công ty thuỷ lợi phát đi nhiều thông báo xả điều tiết với lưu lượng thấp. Nhưng thông báo xả lưu lượng lớn là vào 2 - 3 giờ sáng 4/12 khiến cả chính quyền lẫn người dân đều không kịp trở tay.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Hàm Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã yêu cầu Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (gọi tắt là Công ty thủy lợi Bình Thuận) rà soát lại phương án vận hành và cảnh báo lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Tình hình thời tiết cực đoan buộc các đơn vị quản lý hồ chứa phải tính toán đến mọi yếu tố bất lợi, tuyệt đối không để xảy ra tình huống "nước ập đến rồi mới giật mình".

tp-5.jpg
Nước lũ cuốn trôi cầu dân sinh, cô lập hàng chục hộ dân tại phường Hàm Thắng.

"Quý nước không có nghĩa là giữ nước bằng mọi giá. Nếu giảm mực nước hồ một chút, thiệt hại sẽ không lớn như hiện nay. Điều quan trọng nhất là an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại tài sản", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói.

Lý giải việc xả lũ lúc 2 giờ sáng 4/12, lãnh đạo Công ty thủy lợi Bình Thuận cho biết: Việc điều tiết được thực hiện đúng quy định khi lượng mưa thượng nguồn ngày 3/12 vượt 200mm và nước dâng quá nhanh. Đơn vị không thể chờ đến sáng để phát cảnh báo.

Theo lãnh đạo Công ty thủy lợi Bình Thuận, lưu lượng xả của hồ Sông Quao rạng sáng 4/12 đạt 520 m³/giây, sau đó giảm còn 56 m³/giây vào sáng 5/12. Ngoài ra, khu vực Hàm Thắng nằm sát cửa biển, chịu ảnh hưởng thủy triều nên nước rút chậm.

z7291984266707-d87cfa49b5838cc215e5afbe9a0c0d45-4146.jpg
Lực lượng chức năng ngâm mình trong nước hỗ trợ di dời người dân.

Trước đó, vào chiều 3/12, trên thượng nguồn hồ Lòng Sông có mưa lớn, lượng nước đổ về hồ tăng rất cao. Đến đêm 3/12 và rạng sáng 4/12, Công ty thuỷ lợi Bình Thuận - Chi nhánh Tuy Phong đã phát đi thông báo về lưu lượng xã lũ đến 1.200m3/giây, gây ngập úng diện rộng và thiệt hại về tài sản vùng hạ lưu.

Lãnh đạo UBND xã Liên Hương cho biết: Địa phương có nhận thông tin trước 2 tiếng đồng hồ từ đơn vị vận hành hồ Lòng Sông. Trong thời gian nước lũ chảy đến hạ lưu, xã Liên Hương chỉ kịp sơ tán người dân.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 16/11 đến 5/12, toàn tỉnh có 10.310 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Mưa lớn khiến hơn 9.062ha cây trồng và 1,2ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 14.309 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết; hơn 750 căn nhà hư hỏng một phần và 26 căn bị sập hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.400 tỷ đồng.

Thái Lâm
