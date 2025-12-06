Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện thi thể trôi sông Sài Gòn, bụng xăm 2 con thằn lằn

Danh tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được Công an phường Thủ Đức phối hợp với Công an TPHCM làm rõ.

Công an TPHCM đang xác định danh tính một người đàn ông tử vong, thi thể trôi trên sông Sài Gòn.

base64-17650295912581716585392-1.jpg
Hiện trường vụ việc.

Trước đó, trưa 6-12, người dân địa phương phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cảng Phúc Long, phường Thủ Đức nên đưa vào bờ rồi gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thủ Đức đã phối hợp với Công an TPHCM đến hiện trường ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông này mặc quần dài, áo sơ mi dài tay; không có giấy tờ tùy thân; trên bụng xăm 2 con thằn lằn,

Danh tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Người Lao động
