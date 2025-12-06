Lái tàu hãm phanh khẩn cấp khi ô tô chết máy chặn ngang đường ray

Đoàn tàu 850 tấn đi tới giao cắt khi ô tô chết máy. Nguồn: VNR.

Hơn 14h chiều 5/12, đoàn tàu hàng AH1 đang lao qua khu gian Vinh - Yên Xuân (Nghệ An) buộc phải dừng khẩn cấp khi lái tàu phát hiện một ô tô con chết máy nằm chắn ngang đường ray.

Lái tàu đã hãm phanh kịp thời đã tránh được nguy cơ va chạm, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người và phương tiện.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đoàn tàu do đầu máy Đổi mới D19E-950 kéo, chở 24 toa hàng với tổng tải trọng gần 850 tấn. Khi phát hiện chướng ngại vật phía trước tại km 323+850, lái tàu Đỗ Trung Kiên lập tức kích hoạt hãm phanh khẩn cấp theo đúng quy trình.

"Với một đoàn tàu nặng hàng trăm tấn và tốc độ cao, quãng đường để dừng hẳn luôn dài hơn rất nhiều so với phương tiện đường bộ. Việc nhận diện nguy hiểm chỉ trong vài giây và xử lý chính xác đã giúp loại trừ nguy cơ đâm vào chiếc xe con chết máy", đại diện VNR nói.

Khu vực xảy ra sự cố là lối đi tự mở đã được trang bị đủ biển cảnh báo “chú ý tàu hỏa”, thu hẹp tầm nhìn và mặt đường được thi công theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Rà soát của Phân ban an toàn thuộc Ban An ninh an toàn (VNR) cho thấy vị trí này đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn chạy tàu.

Sau khi sự việc được ghi nhận, ngành đường sắt đã phối hợp cơ quan công an và UBND xã Thiên Nhẫn để tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân và tổ chức tuần tra khu vực theo đúng chức năng, nhằm hạn chế các tình huống tương tự.

VNR thông tin, tính đến ngày 30/11 vừa qua, trên mạng lưới đường sắt quốc gia có gần 4.050 điểm giao cắt. Trong đó, lối đi tự mở chiếm tới hơn 62%, thể hiện nguy cơ rủi ro lớn đối với an toàn chạy tàu dù ngành đường sắt đã từng bước hiện đại hóa hệ thống cảnh báo. Thực tế cho thấy phần lớn tai nạn xảy ra tại các vị trí này, chủ yếu do lỗi chủ quan từ phía người điều khiển phương tiện đường bộ như cố vượt tàu,thiếu quan sát hoặc dừng đỗ sai quy định.

Sự cố lần này may mắn không gây thiệt hại, nhưng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về nguy cơ tồn tại quanh các lối đi tự mở. Phản ứng nghiệp vụ chính xác của kíp lái đã cứu đoàn tàu khỏi một tai nạn có thể rất nghiêm trọng, song để đảm bảo an toàn lâu dài, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân và sự phối hợp chặt chẽ giữa đường sắt - địa phương vẫn là yếu tố then chốt...