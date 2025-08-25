Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

VIDEO: Kinh hãi cảnh xe máy tông bung gác chắn khi tàu hỏa sắp đến

Lộc Liên - Mạnh Thắng
TPO - Thấy người điều khiển xe máy tông gãy barie rồi bất tỉnh ngay gần đường ray, hai nhân viên gác chắn cùng người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, báo hiệu tàu SE12 dừng lại kịp thời.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), khoảng 22h48 ngày 24/8, tại đường ngang dân sinh khu gian Long Khánh - Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, một xe máy (trên xe có hai người) mang biển số Đồng Nai chạy với tốc độ cao đâm vào barie số 2, ngã trên đường ray, ngay khi tàu sắp chạy qua.

Ngay lập tức, một nữ nhân viên đường sắt và người dân nhanh chóng kéo hai nạn nhân vào lề. Cùng lúc, một nữ nhân viên khác cầm đèn chạy về phía trước đoàn tàu, ra tín hiệu khẩn cấp để tàu SE12 hành trình TPHCM - Hà Nội kịp dừng lại an toàn.

Đoàn tàu SE12 sau đó tiếp tục hành trình qua đường ngang. Vụ tai nạn khiến dàn rào chắn số 2 hư hỏng nặng. Xe máy biến dạng, hai người trên xe bị thương.

"Hiện nay, đơn vị đang sửa chữa khắc phục dàn chắn số 2 bị hư hỏng nặng, để đảm bảo công tác đón tiễn tàu tại đường ngang diễn ra bình thường. Nhân viên gác chắn phải dùng dây để căng ngang làn đường xe chạy", đại diện VNR nói.

Hai nữ nhân viên đường sắt kịp thời cứu nạn nhân ngã ngay đường ray khi tàu sắp đến. Video: VRN.

Thông tin thêm về vụ việc, đại diện VNR cho hay, ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị sở tại đã đến hiện trường phối hợp với chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn và các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Hai nữ nhân viên gác chắn trong vụ việc là Đặng Thị Mai Len và Hồ Thị Mến, thuộc đội Đường sắt Biên Hòa - Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 21h25 ngày 22/8, tại đường ngang dân sinh giao với đường Hùng Vương, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũng có một thanh niên chạy xe máy biển số TPHCM tông vào barie số 1, ngã trên đường ray, khi tàu sắp chạy qua. Nhận cảnh báo nguy hiểm, tàu SE4 kịp dừng lại, tránh va chạm.

Lộc Liên - Mạnh Thắng
VNR
