Yêu cầu kiểm đếm, giữ liên lạc với tàu vận tải và du lịch trước bão số 8

TPO - Trước nguy cơ bão số 8 gây ảnh hưởng trực tiếp trên Biển Đông, Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng chức năng siết chặt việc kiểm đếm, quản lý hoạt động ra khơi, duy trì liên lạc thường xuyên với tàu vận tải và tàu du lịch trong vùng bão, nhằm kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 8 trên Biển Đông, Bộ Xây dựng vừa phát đi công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc, khẩn trương các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời chủ động phương án cứu hộ khi cần thiết.

Theo chỉ đạo, Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam phải chỉ đạo hệ thống Đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ, cập nhật và xử lý kịp thời thông tin về vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của bão số 8. Đồng thời, thông báo ngay cho các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, thoát khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Cục Hàng hải và Cục Đường thủy Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các Cảng vụ liên tục theo dõi diễn biến bão, kịp thời thông báo và hướng dẫn tàu thuyền khi cấp phép rời cảng. Các đơn vị phải kiểm đếm, quản lý chặt chẽ hoạt động ra khơi, duy trì liên lạc thường xuyên với tàu vận tải và tàu du lịch trong khu vực ảnh hưởng, nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể phát sinh.

Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Cùng với đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phải chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.

Trước nguy cơ ảnh hưởng nặng nề của bão số 8, Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng và doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai phương án bảo đảm giao thông, bảo vệ công trình, thiết bị và nhân lực thi công.

Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng máy móc, phương tiện, dầm cầu, phao cứu hộ, đồng thời trực tiếp có mặt tại hiện trường khi xảy ra sạt lở, tắc đường để phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng, khắc phục sự cố, nhanh chóng thông xe.

Đặc biệt, Cục ĐBVN nhấn mạnh việc giám sát chặt chẽ các cây cầu trong vùng bão, nhất là cầu yếu, kịp thời xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Các công trình dở dang, nhà xưởng, kho bãi, phương tiện nổi cũng phải được gia cố, di dời hoặc neo giữ an toàn.