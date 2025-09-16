Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sạt lở ở Ba Vì

Thanh Hiếu
TPO - Do ảnh hưởng của mưa bão số 3, Trường Tiểu học Minh Quang B (xã Ba Vì) bị sạt lở nghiêm trọng. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn ghi nhận 8 vị trí khác sạt lở.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Ba Vì.

Theo báo cáo của Sở NN&MT Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 3 năm 2025, trên địa bàn xã Ba Vì xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, đe dọa tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, Trường Tiểu học Minh Quang B bị sạt lở nghiêm trọng, mái tôn khu nhà học xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, 8 vị trí khác trên địa bàn xã thuộc các thôn Minh Hồng, Sui Quán, Mít Đồng Sống, Bắt Còn Chèm, Phú Lội, Sổ cũng bị sạt lở, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống.

Nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố sạt lở gây ra, thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả. Cụ thể, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và các vùng lân cận; kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án đảm bảo an toàn và xử lý, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

c360-2017-05-03-09-53-05-056-0404100336.jpg
Trường Tiểu học Minh Quang B

UBND thành phố cũng yêu cầu chính quyền địa phương và cơ quan liên quan thông báo, cắm biển cảnh báo, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm; kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở và huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn. Quá trình triển khai gặp khó khăn vướng mắc thì báo cáo thành phố để có hướng xử lý kịp thời.

UBND thành phố cũng đề nghị UBND xã Ba Vì áp dụng ngay các biện pháp phi công trình để ứng phó và khắc phục hậu quả sạt lở trên. Căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất, mức độ từng vị trí sự cố triển khai biện pháp công trình khẩn cấp ứng phó tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Sở NN&MT phối hợp với UBND xã Ba Vì căn cứ diễn biến thiên tai hoặc kết quả khắc phục sự cố, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp thiên tai.

Thanh Hiếu
