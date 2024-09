Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Sơn La

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh vừa ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn các xã Mường Bú, Ngọc Chiến, Pi Toong, Tạ Bú, huyện Mường La và bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên.

Thời gian qua, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (YAGI), từ đêm 6-11/9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa to đến rất to và giông mưa rất to với lượng mưa phổ biến.

Đặc biệt là tại huyện Mường La, mưa lớn và sạt lở đất làm một người mất tích, khoảng 90 nhà thiệt hại, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nghiêm trọng. Thiên tai ảnh hưởng đến địa bàn các xã Mường Bú, Ngọc Chiến, Pi Toong, Tạ Bú.

Tại bản Ngậm, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây mưa lớn, kéo dài. Vết nứt đã và đang phát triển với tốc độ nhanh, có nhiều vị trí xuất hiện nước trên mặt lún hở, phạm vi ảnh hưởng đến nhiều hộ hơn (gồm 108 hộ/524 nhân khẩu), mức độ nguy hiểm ngày càng cao.

Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh yêu cầu UBND các huyện Mường La, Bắc Yên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, thời tiết để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, phân công lãnh đạo địa phương trực theo dõi 24/24 trong những ngày mưa, lũ cao điểm.

Các địa phương cần chủ động triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm Bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Trong đó tiếp tục huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho nhân dân, tại nơi sơ tán, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho nhân dân vùng thiên tai.

Đồng thời, tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn.

Phân công các lực lượng cảnh giới, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm sạt lở, tuyệt đối không cho người dân quay lại nơi nguy hiểm. Chủ động huy động phương tiện, lực lượng, ngân sách và các nguồn lực của địa phương để triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đơn vị xác định hạng mục, công trình đầu tư khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí kinh phí trong khả năng cân đối các nguồn vốn để triển khai thực hiện, trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của địa phương cần kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để được hỗ trợ theo đúng quy định.