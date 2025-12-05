Trục vớt loạt tàu cá bị chìm do mưa lũ tại Lâm Đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thái Lâm
TPO - Chính quyền xã Liên Hương cùng lực lượng Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ trục vớt được 12/26 tàu cá bị chìm do mưa lũ.

Tối 5/12, lãnh đạo UBND xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến chiều 4/12, trận mưa lũ vừa qua làm 32 tàu cá đứt neo, trôi dạt, sau đó đã được neo lại, di chuyển đến nơi an toàn. Ngoài ra, có 26 tàu cá bị nước nhấn chìm.

z7295752110370-5cc0a634a7dec012a210b2d81c3e14871.jpg
Các lực lượng chức năng hỗ trợ neo đậu tàu thuyền.

Theo lãnh đạo UBND xã Liên Hương, nước từ thượng nguồn đổ về quá mạnh, trong khi đoạn sông gần cửa biển lại hẹp, khiến tàu cá dễ đứt neo, chìm nhanh. Ngoài ra, nhiều tàu dù neo bằng nhiều dây thừng vẫn bị cuốn trôi ra cửa biển.

Trong ngày 5/12, chính quyền xã Liên Hương cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã hỗ trợ trục vớt được 12/26 tàu cá bị chìm do mưa lũ.

img-3005.jpg
Hiện đã trục vớt được 12/26 tàu cá bị chìm do mưa lũ.

Trước đó, Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết lực lượng biên phòng cùng ngư dân đã cứu hộ thành công 1 tàu dầu và 2 tàu hậu cần bị đứt neo, trôi ra cửa biển Phú Hài.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, trận lũ lớn hôm qua khiến 1 người chết, khoảng 6.195 căn nhà bị ngập, nhiều tài sản hư hỏng. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng với 4.128ha cây trồng bị ngập; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm; hơn 4.000 gia súc, gia cầm chết, bị cuốn trôi; khoảng 300m² ao nuôi thủy sản bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính hơn 113 tỷ đồng.

Thái Lâm
