Hàng không - Du lịch

Google News

Du khách mê đắm check-in ở Cát Bà

Nguyễn Hoàn

TPO - Đến Cát Bà, TP. Hải Phòng dịp nghỉ lễ 2/9, nhiều khách du lịch thích đi bộ, chụp ảnh check-in trên núi đá nối giữa 2 bãi tắm tự nhiên đẹp nhất đảo Cát Bà bởi nắng đẹp và được ngắm biển xanh.

tp-cat-ba-1.jpg
Kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh﻿ (2/9), hàng nghìn khách du lịch đến các bãi biển trên đảo Cát Bà﻿ (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) vui chơi, tắm biển.
tp-cat-ba-2.jpg
tp-cat-ba-5.jpg
tp-cat-ba-3.jpg
Mặc dù không đông như những dịp nghỉ lễ trước đó, song các bãi tắm tự nhiên ở Cát Bà vẫn thu hút lượng lớn khách du lịch đến vui chơi, tắm mát.
tp-cat-ba-4.jpg
tp-cat-ba-6.jpg
Thời tiết ở Cát Bà nắng dịu, gió mát dễ chịu. Do đó, từ đầu giờ chiều, hàng nghìn du khách xuống biển sớm.
tp-cat-ba-7.jpg
Trong khi đó, hàng trăm du khách thích thú đi bộ vãn cảnh, chụp ảnh ở đường ven núi. Đây là khu vực núi đá vôi nhô ra biển, nối giữa 2 bãi tắm tự nhiên đẹp nhất Cát Bà.
tp-cat-ba-11.jpg
tp-cat-ba-8.jpg
tp-cat-ba-13.jpg
Dọc đường trên núi đá vôi, du khách thỏa thích ngắm biển, ngắm vịnh, hưởng thụ không khí trong lành và gió biển. Trời xanh, mây trắng, nắng dịu nên các bạn trẻ và du khách thích thú chụp ảnh check-in, lưu lại khoảnh khắc đẹp.
tp-cat-ba-12.jpg
tp-cat-ba-10.jpg
Nhiều đoàn khách du lịch mang quốc tịch Trung Quốc tranh thủ chụp ảnh lưu niệm với biển Cát Bà. Còn khách châu Âu thích thú đi bộ, ngắm biển, đón nắng.
tp-do-son-1.jpg
tp-do-son-5.jpg
tp-do-son-7.jpg
Trong khi đó, trong ba ngày nghỉ lễ, bãi tắm nhân tạo và công viên nước Thủy Tinh ở Đồ Sơn (Hải Phòng) thu hút hàng vạn khách du lịch.
tp-do-son-8.jpg
tp-do-son-3.jpg
tp-do-son.jpg
tp-do-son-6.jpg
Đa số khách đi theo nhóm, gia đình gồm các em nhỏ. Các bạn trẻ, thiếu nhi thích thú nô đùa, vui chơi trong công viên nước lớn nhất Hải Phòng.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Cát Bà #du lịch Cát Bà #khách du lịch #nghỉ lễ 2/9

