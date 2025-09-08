Hai doanh nghiệp tiếp sức học sinh vùng lũ Nghệ An

TPO - Những món quà được trao đến là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng xã hội với sự nghiệp “trồng người” ở miền núi còn nhiều gian khó, đặc biệt là với ngôi trường vừa mới chịu thiệt hại lớn do lũ lụt.

Hai ngày qua, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Báo Tiền Phong tổ chức trao tặng nhiều phần quà thiết thực đến hai trường học chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Giám đốc chi nhánh Nghệ An thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam trao tặng các thiết bị máy móc cho trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền (xã Tương Dương, Nghệ An), Ban tổ chức đã trao tặng 4 chiếc tivi, 3 máy in và 1 máy tính xách tay. Trong khi đó, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền cũng đón nhận nhiều thiết bị máy móc hiện đại cần thiết gồm, 3 máy tính xách tay, 3 máy in laser và 1 bộ loa di động. Tổng giá trị các phần quà trao đến cho 2 trường là 200 triệu đồng.

Đón nhận những món quà trong thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, thầy Trần Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền xúc động chia sẻ: “Đây là sự hỗ trợ vô cùng quý báu, giúp thầy và trò chúng tôi có thêm điều kiện dạy và học tốt hơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Vietlott, Báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành đã quan tâm đến trường và các em học sinh”.

Những món quà ý nghĩa được trao tặng đến giáo viên, học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền.

Những thiết bị điện tử hiện đại này không chỉ giúp giáo viên có thêm công cụ giảng dạy, mà còn mang lại cho học sinh cơ hội tiếp cận phương pháp học tập trực quan, hiệu quả hơn. Đặc biệt, đợt mưa lũ lớn vào hồi cuối tháng 7 vừa qua khiến cơ sở vật chất của 2 trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự hỗ trợ kịp thời này đã tiếp thêm động lực cho thầy trò nơi vùng lũ vượt qua khó khăn, vững vàng bước vào năm học mới.

Những món quà sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các trường, thầy cô, học sinh khi bước vào năm học mới.

Không chỉ là những món quà vật chất, đây còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng xã hội với sự nghiệp “trồng người” ở miền núi còn nhiều gian khó. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hân hoan của thầy cô và học sinh là minh chứng rõ ràng nhất cho hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này.

Được biết, nhân dịp này Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam chi nhánh Nghệ An cũng đã hỗ trợ các điểm bán hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5 vừa qua.