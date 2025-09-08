Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Hai doanh nghiệp tiếp sức học sinh vùng lũ Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những món quà được trao đến là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng xã hội với sự nghiệp “trồng người” ở miền núi còn nhiều gian khó, đặc biệt là với ngôi trường vừa mới chịu thiệt hại lớn do lũ lụt.

Hai ngày qua, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và Báo Tiền Phong tổ chức trao tặng nhiều phần quà thiết thực đến hai trường học chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An.

tp-l2.jpg
Ông Nguyễn Chí Công - Phó Giám đốc chi nhánh Nghệ An thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam trao tặng các thiết bị máy móc cho trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền (xã Tương Dương, Nghệ An), Ban tổ chức đã trao tặng 4 chiếc tivi, 3 máy in và 1 máy tính xách tay. Trong khi đó, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền cũng đón nhận nhiều thiết bị máy móc hiện đại cần thiết gồm, 3 máy tính xách tay, 3 máy in laser và 1 bộ loa di động. Tổng giá trị các phần quà trao đến cho 2 trường là 200 triệu đồng.

Đón nhận những món quà trong thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, thầy Trần Xuân Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền xúc động chia sẻ: “Đây là sự hỗ trợ vô cùng quý báu, giúp thầy và trò chúng tôi có thêm điều kiện dạy và học tốt hơn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Vietlott, Báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành đã quan tâm đến trường và các em học sinh”.

tp-p0.jpg
Những món quà ý nghĩa được trao tặng đến giáo viên, học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lưu Kiền.

Những thiết bị điện tử hiện đại này không chỉ giúp giáo viên có thêm công cụ giảng dạy, mà còn mang lại cho học sinh cơ hội tiếp cận phương pháp học tập trực quan, hiệu quả hơn. Đặc biệt, đợt mưa lũ lớn vào hồi cuối tháng 7 vừa qua khiến cơ sở vật chất của 2 trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự hỗ trợ kịp thời này đã tiếp thêm động lực cho thầy trò nơi vùng lũ vượt qua khó khăn, vững vàng bước vào năm học mới.

tp-v.jpg
tp-v2.jpg
Những món quà sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các trường, thầy cô, học sinh khi bước vào năm học mới.

Không chỉ là những món quà vật chất, đây còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của cộng đồng xã hội với sự nghiệp “trồng người” ở miền núi còn nhiều gian khó. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hân hoan của thầy cô và học sinh là minh chứng rõ ràng nhất cho hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn này.

tp-v4.jpg
Được biết, nhân dịp này Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam chi nhánh Nghệ An cũng đã hỗ trợ các điểm bán hàng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 5 vừa qua.
tp-v5.jpg
tp-vvvv.jpg
Theo đó, phía Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam chi nhánh Nghệ An đã hỗ trợ 80 triệu đồng đến với tất cả các điểm bán hàng trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Những món quà là niềm động viên, khích lệ để các điểm bán hàng sớm tái thiết hoạt động bình thường sau bão.
Ngọc Tú
#Nghệ An #lũ #xổ số Vietlott #trao quà #trường học #học sinh #Báo Tiền Phong #quà #từ thiện #Công ty TNHH MTV điện toán Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục