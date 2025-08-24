Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Báo Tiền Phong cùng các đơn vị trao quà tới bà con vùng lũ Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Gạo A An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng báo Tiền Phong đã vượt hơn 300km có mặt tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An trao những phần quà ý nghĩa đến với người dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Video đại diện Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, Gạo A An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng báo Tiền Phong đã vượt hơn 300km trao những phần quà ý nghĩa đến người dân các xã Mường Típ, Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An).
tp-mmmm-8215.jpg
﻿Trong 2 ngày qua, đại diện Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk﻿, Gạo A An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng báo Tiền Phong đã vượt hơn 300km đến các xã Mường Típ, Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) để trao những món quà ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên bà con nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại do đợt mưa lũ lịch sử hồi cuối tháng 7 gây ra.
tp-19-5519.jpg
﻿Tại Trường Tiểu học Mường típ 2 (xã Mường Típ, Nghệ An), đoàn đã trao tặng 500kg gạo của Công ty Cổ phần lương thực A An (Gạo A An﻿) đến 20 em học sinh có nhà bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.
tp-maaaa.jpg
Ông Lầu Bá Thái - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Típ cho biết, trận lũ lịch sử đã khiến địa phương bị thiệt hại rất lớn, nhiều tuyến đường bị đứt gãy, giao thông chia cắt; Hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng, 15 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn.
tp-16.jpg
Nhiều tuyến đường đi vào xã Mường Típ bị đứt gãy khiến giao thông đi lại khó khăn, cuộc sống người dân thiếu thốn, vất vả.
tp-16.jpg
“Thay mặt chính quyền địa phương, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà tài trợ, Tỉnh Đoàn Nghệ An﻿, Báo Tiền Phong. Những món quà rất ý nghĩa và kịp thời nhằm chia sẻ, động viên đến các em học sinh, các gia đình bị thiệt hại trong lũ. Giúp người dân có thêm niềm động viên để tái thiết lại cuộc sống sau lũ”, ông Lầu Bá Thái nói.
tp-20.jpg
tp-moi16.jpg
tp-22.jpg
500kg gạo đã được trao tặng đến 20 em học sinh của trường Tiểu học Mường Típ 2. Đây là những em học sinh có gia đình bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử hồi cuối tháng 7/2025 vừa qua.
tp-moia.jpg
Rời xã Mường Típ, đoàn công tác tiếp tục vượt gần 100km về với xã Nhôn Mai (Nghệ An). Trận lũ lịch sử vào ngày 22/7 vừa qua đã khiến xã Nhôn Mai bị thiệt hại khoảng 757 tỷ đồng.
tp-moia-5629.jpg
Toàn xã Nhôn Mai có 276 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 69 căn bị cuốn trôi hoàn toàn, 20 căn hư hỏng nặng và 142 căn cần phải di dời khẩn cấp. Cuộc sống người dân hiện này gặp rất nhiều khó khăn.
tp-moi5.jpg
Có mặt tại xã Nhôn Mai, đoàn công tác đã trao tặng 255 suất quà trị giá 51 triệu đồng đến với 255 em học sinh trường Mầm non Nhôn Mai và trao tặng 500kg gạo đến với người người dân chịu thiệt hại nặng nề sau lũ.
tp-moi.jpg
Nhà báo Trần Quang Long - Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung bộ trao những suất quà ý nghĩa của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đến với các em học sinh.
tp-moi4.jpg
tp-moi8.jpg
Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai trao đến các em học sinh trường mầm non xã Nhôn Mai những suất quà ý nghĩa.
tp-moi7.jpg
tp-moi10.jpg
tp-moi13.jpg
tp-moi14.jpg
255 suất quà trị giá 51 triệu đồng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã được đoàn trao tặng đến 255 em học sinh tại xã Nhôn Mai.
tp-moi6.jpg
Tại buổi trao quà, Ban tổ chức đã trao tặng 500kg gạo của Công ty Cổ phần lương thực A An đến với người dân xã Nhôn Mai.
tp-moi2.jpg
Những bao gạo thơm tình nghĩa đã được trao tận tay đến bà con xã miền núi Nhôn Mai, như một lời sẻ chia ấm áp giữa lúc khó khăn. Trong ánh mắt học sinh và người dân nơi đây, đó không chỉ là lương thực để vơi bớt nhọc nhằn sau cơn lũ dữ, mà còn là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để họ gượng dậy sau mất mát, tiếp tục vững bước trên hành trình phía trước.

Trước đó vào ngày 11,12/8, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, báo Tiền Phong đã về trực tiếp tại 4 xã Tương Dương, Lượng Minh, Mỹ Lý, Nhôn Mai (Nghệ An) thăm hỏi, động viên và trao 500 thùng sữa, 70 triệu đồng đến với hàng trăm người dân trên địa bàn nhằm động viên, chia sẻ mất mát với người dân đang chịu nhiều thiệt hại sau trận lũ lịch sử.

Ngọc Tú
