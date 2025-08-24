Báo Tiền Phong cùng các đơn vị trao quà tới bà con vùng lũ Nghệ An

TPO - Đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Gạo A An, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng báo Tiền Phong đã vượt hơn 300km có mặt tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An trao những phần quà ý nghĩa đến với người dân chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
500kg gạo đã được trao tặng đến 20 em học sinh của trường Tiểu học Mường Típ 2. Đây là những em học sinh có gia đình bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ lịch sử hồi cuối tháng 7/2025 vừa qua.
Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và ông Mạc Văn Nguyên - Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai trao đến các em học sinh trường mầm non xã Nhôn Mai những suất quà ý nghĩa.
255 suất quà trị giá 51 triệu đồng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk đã được đoàn trao tặng đến 255 em học sinh tại xã Nhôn Mai.
Trước đó vào ngày 11,12/8, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, báo Tiền Phong đã về trực tiếp tại 4 xã Tương Dương, Lượng Minh, Mỹ Lý, Nhôn Mai (Nghệ An) thăm hỏi, động viên và trao 500 thùng sữa, 70 triệu đồng đến với hàng trăm người dân trên địa bàn nhằm động viên, chia sẻ mất mát với người dân đang chịu nhiều thiệt hại sau trận lũ lịch sử.