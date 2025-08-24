Báo Tiền Phong cùng các đơn vị trao quà tới bà con vùng lũ Nghệ An

Trước đó vào ngày 11,12/8, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, báo Tiền Phong đã về trực tiếp tại 4 xã Tương Dương, Lượng Minh, Mỹ Lý, Nhôn Mai (Nghệ An) thăm hỏi, động viên và trao 500 thùng sữa, 70 triệu đồng đến với hàng trăm người dân trên địa bàn nhằm động viên, chia sẻ mất mát với người dân đang chịu nhiều thiệt hại sau trận lũ lịch sử.