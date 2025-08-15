Mướt mồ hôi giúp người dân dọn bùn đất sau lũ

TPO - Dù nắng hay mưa, các cán bộ chiến sĩ bộ đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn ngày đêm nỗ lực giúp người dân các xã miền núi Nghệ An dọn bùn đất, khắc phục hậu quả sau lũ để sớm tái thiết cuộc sống.
Lượng bùn đất tràn vào nhà dân rất lớn, các cán bộ chiến sĩ phải vất vả mới có thể cào dọn ra được ngoài. (Ảnh: QSNA).
Các cán bộ chiến sĩ miệt mài cào dọn lớp bùn đất dày đặc trong phòng làm việc của Đồn Biên phòng Mỹ Lý ra ngoài. (Ảnh: QSNA).
Giúp người dân vận chuyển những cột gỗ lớn để dựng lại nhà sau lũ. (Ảnh: QSNA).