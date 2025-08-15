Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Mướt mồ hôi giúp người dân dọn bùn đất sau lũ

Ngọc Tú

TPO - Dù nắng hay mưa, các cán bộ chiến sĩ bộ đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn ngày đêm nỗ lực giúp người dân các xã miền núi Nghệ An dọn bùn đất, khắc phục hậu quả sau lũ để sớm tái thiết cuộc sống.

531444626-1211477501022586-3845867820123081476-n.jpg
Hơn 10 ngày qua, các cán bộ chiến sĩ﻿ Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn bám trụ tại bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) để giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ. (Ảnh: QSNA).
tp-2.jpg
Lãnh đạo xã Mỹ Lý (Nghệ An﻿) cho biết, trận lũ xảy ra vào ngày 22/7 vừa qua khiến xã này thiệt hại lớn. Cụ thể, mưa lũ đã khiến 388 ngôi nhà trên địa bàn xã bị thiệt hại, trong đó có hơn 200 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Có 3 trường học trên địa bàn xã này bị cuốn trôi hư hỏng gồm: Trường Tiểu học Mỹ Lý 1, 2 và Trường mầm non bản Xốp Dương.
tp-img-9946.jpg
Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả﻿, sớm tái thiết lại cuộc sống, hơn 10 ngày qua, các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã về xã Mỹ Lý để giúp đỡ người dân, chính quyền địa phương.
531725378-1211477607689242-4048185951357623085-n.jpg
Tại bản Xiềng Tắm, các cán bộ chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên đã nạo vét bùn đất, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông đường sá. Ảnh: QSNA
531810323-1211477241022612-8819907825847741467-n.jpg
Các chi tiết trong nhà gỗ được cẩn thận tháo ra để lau chùi bùn đất và dựng lại. (Ảnh: QSNA).
531133422-1211477541022582-472121771830788405-n.jpg
3.jpg
Lượng bùn đất tràn vào nhà dân rất lớn, các cán bộ chiến sĩ phải vất vả mới có thể cào dọn ra được ngoài. (Ảnh: QSNA).
532355154-1211477764355893-3648354924449624092-n.jpg
Bất kể nắng hay mưa, các cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: QSNA).
tp-img-9951.jpg
Trận lũ lịch sử cũng khiến Đồn Biên phòng Mỹ Lý (xã Mỹ Lý) thiệt hại nặng nề. Nhiều công trình, tài sản bị lũ cuốn trôi hư hỏng. Lượng lớn bùn đất tràn ngập bên trong các phòng làm việc của đồn.
531788409-1211728554330814-5238228814558044189-n.jpg
Bên cạnh việc giúp đỡ nhân dân, những ngày qua cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Anh Sơn phối hợp với Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đến hỗ trợ, giúp đỡ Đồn Biên phòng Mỹ Lý khắc phục hậu quả. Qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau như ruột thịt lúc thường cũng như lúc ra trận giữa các đơn vị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: QSNA).
531655012-1211728834330786-4062140351871342612-n.jpg
531725392-1211728777664125-5940944491034044548-n.jpg
Các cán bộ chiến sĩ miệt mài cào dọn lớp bùn đất dày đặc trong phòng làm việc của Đồn Biên phòng Mỹ Lý ra ngoài. (Ảnh: QSNA).
531774214-1211728447664158-1677995440536758943-n.jpg
533073039-1211728727664130-6364764722721825097-n.jpg
531762409-1211728217664181-4727978814506498052-n.jpg
Giúp người dân vận chuyển những cột gỗ lớn để dựng lại nhà sau lũ. (Ảnh: QSNA).
tran-dung.jpg
Trước đó, Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã đến xã Mỹ Lý thăm, kiểm tra và động viên lực lượng đang tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đại tá Trần Võ Việt nhấn mạnh, việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn thể hiện tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn sát cánh cùng nhân dân trong mọi hoàn cảnh. (Ảnh: QSNA).
531962768-1211477727689230-1924398958713773097-n.jpg
Dưới cái nắng nóng gay gắt, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ lấm lem bùn đất, quần áo ướt đẫm mồ hôi và nước bẩn đã khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: QSNA).
531827320-1211477494355920-1816971590977703367-n.jpg
Dù trời nắng gắt, điều kiện làm việc vô cùng khó khăn, các cán bộ chiến sĩ bộ đội vẫn kiên trì, nỗ lực hết mình để giúp bà con vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định lại cuộc sống. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, cho tình quân dân keo sơn bền chặt giữa gian khó. (Ảnh: QSNA).
tp-12.jpg
Ngọc Tú
