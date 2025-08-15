Mướt mồ hôi giúp người dân dọn bùn đất sau lũ

TPO - Dù nắng hay mưa, các cán bộ chiến sĩ bộ đội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vẫn ngày đêm nỗ lực giúp người dân các xã miền núi Nghệ An dọn bùn đất, khắc phục hậu quả sau lũ để sớm tái thiết cuộc sống.