Đường sạt lở, nhóm người gánh cụ bà băng rừng đi cấp cứu

TPO - Lũ khiến đường đi sạt lở, nhóm người dân phải dùng võng gánh một cụ bà ở xã Mỹ Lý (Nghệ An) vượt đường rừng để đi cấp cứu điều trị.

Video nhóm người dân gánh cụ bà vượt rừng đi cấp cứu, điều trị.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip nhóm người dân dùng võng gánh một cụ bà vượt đường núi cheo leo đi khám bệnh khiến nhiều người xúc động. Theo tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra tại địa bàn xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An).

Theo tìm hiểu được biết, bà Lữ Thị Khăm (75 tuổi, trú bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, Nghệ An) có tiền sử tiểu đường, huyết áp cao. Ngày 6/8, bà Khăm có dấu hiệu kiệt sức nên được người thân đưa ra Trạm Y tế dã chiến ở trung tâm xã Mỹ Lý để cấp cứu và điều trị.

Nhóm người gánh cụ bà băng rừng để ra trung tâm y tế dã chiến cấp cứu, điều trị cho cụ Khăm.

Bản Cha Nga cách trung tâm xã Mỹ Lý khoảng 20km. Sau đợt lũ vào cuối tháng 7, con đường độc đạo từ trung tâm xã đi vào bản bị cuốn trôi nên việc đi lại của người dân bị chia cắt. Không có đường, gia đình đã phải huy động 7 người đàn ông khỏe mạnh, dùng võng gánh bà Khăm ra Trạm Y tế dã chiến để cấp cứu, điều trị.

Sau hơn 5 tiếng men theo đường rừng và đi thuyền trên sông Nậm Nơn, nhóm người này mới đưa được bà Khăm ra tới Trạm Y tế dã chiến xã Mỹ Lý.

Bác sĩ Kha Hồng Kỳ - Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Lý cho biết, sau khi thăm khám ban đầu, bà Khăm tiếp tục được chuyển tuyến ra Trung tâm Y tế Kỳ Sơn điều trị.

Theo bác sĩ Kha Hồng Kỳ, trận lũ lịch sử xảy ra tối 22/7 đã khiến Trạm Y tế xã Mỹ Lý bị hư hỏng nặng. Lũ rút, ngành y tế Nghệ An chi viện thuốc men cùng một số trang thiết bị thiết yếu và yêu cầu Trung tâm Y tế Kỳ Sơn tăng cường thêm bác sĩ vào Mỹ Lý lập trạm y tế dã chiến để khám bệnh cho người dân trên địa bàn.

“Ngoài trạm y tế dã chiến, chúng tôi cũng đã lập các tổ đi vào các bản xa trung tâm khám và cấp thuốc cho người dân. Tuy nhiên, những người bị nặng vẫn phải ra bệnh viện để điều trị”, bác sĩ Kỳ nói.