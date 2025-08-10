Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bí thư xã nói gì khi tặng quà đại biểu dự Đại hội dù tỉnh đã có yêu cầu dừng

TPO - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn (Nghệ An) đã có những lý giải khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin xã này tặng quà cho đại biểu tham dự Đại hội Đảng dù trước đó tỉnh đã có yêu cầu dừng.

Ngày 10/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về việc đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn (Nghệ An) được tặng quà. Trong khi đó, từ ngày 4/8, Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tất cả các đảng bộ xã, phường trên địa bàn: Không tổ chức văn nghệ chào mừng và dừng việc mua quà tặng cho đại biểu.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn xác nhận có sự việc trên.

Hình ảnh quà tặng đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận vì trước đó Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu dừng tặng quà đại biểu dự Đại hội.

Ông Lê Xuân Kiên cho biết, trước đó từ tháng 7, phía xã đã chuẩn bị các công tác cho Đại hội Đảng bộ, trong đó có phần quà tặng cho các đại biểu và phần văn nghệ.

“Xã đã đặt mua quà tặng với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Bên đơn vị họ đã in ấn logo, tên và chuyển về cho xã trước thời điểm có công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An. Mỗi phần quà tặng đại biểu gồm 1 bình giữ nhiệt và 1 cuốn sổ, tổng trị giá mỗi phần quà là 380 nghìn đồng”, ông Lê Xuân Kiên nói và cho biết, do các quà tặng đã in logo, tên nên xã không thể hoàn trả.

Sau khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, xã Quỳnh Văn đã dừng phần văn nghệ cho Đại hội. Riêng các phần quà do đã chuyển về nên xã đã tặng cho các đại biểu.

Được biết, Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/8. Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 236 đại biểu. Xã Quỳnh Văn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quỳnh Văn (cũ), Quỳnh Tân và Quỳnh Thạch, tỉnh Nghệ An.

