Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Văn Gấu làm Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 7 và 8/8, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ XVIII. Ông Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được chỉ định làm Bí thư Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, chủ động chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, chương trình công tác, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bắc Ninh tham gia phòng chống hiệu quả dịch bệnh, ứng phó thiên tai; phối hợp với lực lượng Công an nắm vững tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

tp-13.jpg
Bộ Tư lệnh Quân khu I tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Nguyễn Thắng

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu I ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quân khu và của tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương đề nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh tập trung xây dựng lực LLVT tinh nhuệ, vững mạnh về chính trị; trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sỹ cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

tp-16.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Nguyễn Thắng

Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Ninh chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh, các xã, phường phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tại đại hội, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh thông báo các quyết định của Tỉnh ủy Bắc Ninh về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.


Nguyễn Thắng
#Nguyễn Văn Gấu #Bắc Ninh #Bộ Chỉ huy Quân sự #đại hội quân sự #lực lượng vũ trang Bắc Ninh #bổ nhiệm quân sự #đảng bộ quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục