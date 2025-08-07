Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh: Giải quyết ngập úng ở phường Bắc Giang là cam kết danh dự của chính quyền

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc xử lý triệt để, không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở phường Bắc Giang là danh dự, cam kết của chính quyền với người dân.

Để giải quyết vấn đề ngập úng ở phường Bắc Giang khi trời mưa to, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi thị sát hệ thống thoát nước đô thị khu vực trung tâm phường Bắc Giang vào ngày 2/8/2025.

Ông Tuấn nhấn mạnh, việc xử lý triệt để, không để xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở phường Bắc Giang là danh dự, cam kết của chính quyền tỉnh Bắc Ninh với người dân. UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết, Sở Xây dựng là cơ quan thường trực triển khai các nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đến ngày 30/8/2025, phải hoàn thành công tác nạo vét hệ thống cống ngầm từ Quảng trường 3/2 ra trạm bơm Châu Xuyên 2 và triển khai nạo vét ngay khu vực bơm tiêu trạm bơm Văn Sơn. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành điều chỉnh dự án tiêu thoát nước của thành phố Bắc Giang (cũ) và xây dựng dự án mới hệ thống cống dẫn ra trạm bơm Văn Sơn. Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh xem xét, trình để chuyển Trung tâm bơm tiêu thoát nước từ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Xây dựng để trực tiếp quản lý, chỉ đạo các nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu giải quyết vấn đề ngập úng ở phường Bắc Giang.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và cơ quan chuyên môn đã thảo luận các giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng xảy ra trên địa bàn phường Bắc Giang. Theo đánh giá, hệ thống thoát nước ở phường Bắc Giang được đầu tư qua nhiều thời kỳ, thiếu đồng bộ về đường kính cống, cao độ dòng chảy, hố thu nước… dẫn đến nhiều bất cập. Đặc biệt, hệ thống thoát nước ở các khu dân cư cũ chủ yếu là thoát nước chung, trong khi một số khu dân cư mới như Khu dân cư số 2, Khu dân cư số 3 và Khu đô thị Bách Việt đã có hệ thống thoát nước riêng biệt.

Nguyên nhân ngập úng không chỉ do mưa lớn mà còn bởi nhiều điểm có cốt nền thấp, hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, thậm chí bị xâm lấn, kênh mương chưa được nạo vét thường xuyên. Một số tuyến đường vẫn sử dụng hố ga kiểu “hàm ếch”, tiết diện nhỏ, gây cản trở dòng chảy.

Cơ quan chuyên môn kiến nghị một số biện pháp cấp thiết cần triển khai ngay nhằm giảm thiểu úng ngập ở phường Bắc Giang. Cụ thể, cơ quan chức năng thực hiện ngay công tác nạo vét hố ga trên các tuyến hè; thành lập tổ công tác phòng, chống ngập úng liên cơ quan, trong đó phân công rõ thành viên phụ trách từng vị trí hố ga trọng điểm.

Cơ quan chức năng bố trí xe chuyên dụng với đầy đủ thiết bị kỹ thuật để trực, kiểm tra trong suốt mùa mưa bão; tăng cường giám sát, kiểm tra vận hành các hồ điều hòa, bảo đảm hoạt động hiệu quả của các trạm bơm đầu mối, công tác bơm nước đệm cần được chú trọng đúng mức.

Nhiều tuyến đường ở phường Bắc Giang ngập sâu khi trời mưa to. Ảnh: Nguyễn Thắng

Trước mắt, phường Bắc Giang thành lập tổ phản ứng nhanh ứng phó với úng ngập, ngay khi có mưa phải ra ngay vị trí trọng yếu để xử lý từ giờ đầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo công tác bơm tiêu, sửa chữa máy bơm, bảo đảm công suất thiết kế. Các đơn vị quản lý công trình đô thị cần phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra từng tuyến ống thoát nước, xây dựng phương án xử lý riêng biệt theo đặc điểm của từng tuyến.

Trước đó, Báo Tiền Phong có nhiều bài viết phản ánh tình trạng ngập úng ở phường Bắc Giang mỗi khi trời mưa to, gây khó khăn trong việc di chuyển của người dân.