Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh kiểm tra khu phố trung tâm 'hễ mưa là ngập'

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đi kiểm tra hồ điều hòa trung tâm Công viên Hoàng Hoa Thám và một số hệ thống tiêu, thoát nước trên địa bàn phường Bắc Giang.

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị số 1 tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện các biện pháp giải quyết tình trạng chống ngập úng tại khu vực trung tâm phường Bắc Giang như nạo vét, cắt rễ cây, thông tắc các tuyền cống, hố ga và hoành triệt một số tuyến cống trên đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Văn Thụ.

Nguyên nhân gây ngập úng ở phường Bắc Giang khi trời mưa to trong thời gian vừa qua là do triển khai đồng thời nhiều tuyến cống, trong khi trên địa bàn phường trung tâm có mật độ giao thông và dân cư đông đúc, quá trình thực hiện phát sinh thêm nhiều vị trí mới nên tiến độ thực hiện nạo vét kéo dài hơn so với kế hoạch. Cá nhân, tổ chức trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhờ ở để vật liệu xây dựng rơi xuống hố ga, cống thoát nước, hố thu làm ảnh hưởng đến tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thị sát phòng chống ngập úng phường Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, việc đẩy mạnh các giải pháp tiêu thoát nước trên địa bàn phường Bắc Giang là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần làm ngay.

Các giải pháp về nạo vét các cống thoát nước, hố ga, hố thu đã đem lại những hiệu quả nhất định, tuy nhiên về lâu dài các sở, cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu đưa ra các giải pháp căn cơ để khắc phục triệt để tình trạng ngập úng trên địa bàn phường Bắc Giang mỗi khi mưa lớn kéo dài; không để tình trạng ngập úng tại trung tâm phường Bắc Giang trở thành “thương hiệu” mỗi khi mùa mưa đến.

Ông Tuấn yêu cầu Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành lập tổ phản ứng nhanh trên địa bàn phường Bắc Giang do giám đốc sở làm tổ trưởng nhằm kịp thời ứng phó với tình trạng ngập úng trong mùa mưa, bão năm nay.

Trung tâm bơm tiêu thoát nước đô thị tiếp tục vận hành, quản lý toàn bộ đến hệ thống thoát nước đô thị và xử lý nước thải trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, phát huy được hết công năng. Ông Tuấn nhấn mạnh, để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đô thị Bắc Ninh văn minh, hiện đại và đáng sống, việc giải quyết triệt để tình trạng ngập úng là ưu tiên hàng đầu.

Trước đó, Báo Tiền Phong có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng nhiều tuyến đường ở phường Bắc Giang ngập sâu mỗi khi trời mưa to, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.