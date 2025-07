Mưa lũ làm nhiều tuyến đường ở Điện Biên sạt lở, ngập úng nghiêm trọng

TPO - Mưa lớn sáng 31/7 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Điện Biên bị sạt lở. Một số khu vực cầu, ngầm bị ngập, đe dọa an toàn giao thông

Video: Nhiều tuyến đường sạt lở gây ách tắc giao thông tại Điện Biên.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đường bộ 226 - đơn vị quản lý nhiều tuyến giao thông ở Điện Biên, do ảnh hưởng của mưa lớn, đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường ở nhiều điểm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Tại Km397+150, Quốc lộ 6 (đoạn từ xã Tuần Giáo đi phường Mường Lay), đất đá sạt lở gây tắc đường hoàn toàn. Cũng trên tuyến này, tại khu vực cầu Nậm Nèn (Km433), nước lũ đã dâng sát dầm cầu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Trên tuyến Đường tỉnh 140, tại Km1+520 (xã Mường Mùn), nước dâng tạo thành dòng chảy tràn qua mặt đường, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Một số tuyến đường sạt lở gây ách tắc giao thông.

Nước dâng ngầm tràn. Ảnh: Công ty Cổ phần đường bộ 226.

Quốc lộ 12, đoạn Km113+230 (xã Mường Tùng) cũng ghi nhận tình trạng sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá lớn, phủ kín mặt đường.

Ngay khi nhận được thông tin, Công ty Cổ phần Đường bộ 226 đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực đến hiện trường để hót dọn đất đá, phấn đấu thông xe sớm nhất có thể.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 0h đến 6h ngày 31/7, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn đang ở cấp 1. Khu vực tỉnh Điện Biên có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như Hừa Ngài ghi nhận lượng mưa 82,8mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt ngưỡng bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Nhiều máy móc được huy động để khắc phục sạt lở. Ảnh: Công ty Cổ phần đường bộ 226.

Trong 6 giờ tới, các xã/phường như: Nậm Nèn, Pa Ham, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Tùng, Nà Bủng, Nà Hỳ, Pú Nhung, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Chùa, Tuần Giáo… được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.