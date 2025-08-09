Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Trần Văn Chính giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ

Nhật Huy
TPO - Ngày 9/8, tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng TP. Cần Thơ công bố quyết định chỉ định ông Trần Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng uỷ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ.

Dự đại hội có ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ.

Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ hiện có 1 đảng bộ bộ phận, 19 chi bộ trực thuộc, 563 đảng viên, tăng gấp 30 lần so với nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ hoàn thành và vượt các nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị, chính quyền và đoàn thể. Nhiều phong trào, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ nhân dân và các tổ chức thành viên.

z6890185397586-dbfb209f7d2da1345f3a3e4a65463f5c-4021.jpg
Ông Trần Văn Chính giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ.

Quỹ Vì người nghèo của Thành phố vận động hơn 2.400 tỷ đồng; hỗ trợ xây, sửa trên 15.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Phong trào Xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm hơn nửa năm.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ đặt mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết. Một số chỉ tiêu cụ thể: 100% chi bộ trực thuộc đạt “Chi bộ bốn tốt”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% cán bộ, công chức, người lao động sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số.

z6890185436146-bd1e57efe66615fb9be99ca17374eb72-8055.jpg
Lãnh đạo Thành ủy chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị, Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ nhanh chóng ổn định tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng. Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng TP. Cần Thơ công bố quyết định chỉ định 15 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, trước mắt chỉ định 10 người; Ban Thường vụ gồm 5 người

Ông Trần Văn Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Nhật Huy
#Cần Thơ #đại hội #mặt trận #Trần Văn Chính #Bí thư Đảng bộ

