Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Khu phố Duy Tân là 'Thung lũng IT'

TPO - "Cầu Giấy được biết đến là trung tâm dịch vụ, hành chính, giáo dục, công nghệ, của thành phố. Đặc biệt, khu phố Duy Tân được mệnh danh là “Thung lũng IT” của Hà Nội, là điều kiện thuận lợi để phường khai thác tài nguyên chất xám, tạo đột phá mới, phát triển toàn diện", Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh.

Ngày 9/8, Đảng bộ phường Cầu Giấy tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông đánh giá cao kết quả mà phường đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông, Cầu Giấy là khu vực có dân trí cao với đông đảo các tầng lớp trí thức, công chức, sinh viên sinh sống và được biết đến là trung tâm dịch vụ, hành chính, giáo dục, công nghệ của thành phố. Đặc biệt, khu phố Duy Tân được mệnh danh là “Thung lũng IT” của Hà Nội, đây là điều kiện thuận lợi để phường khai thác tài nguyên chất xám, tạo đột phá mới, phát triển toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại đại hội

Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông đề nghị phường Cầu Giấy xác định chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược, là giải pháp nền tảng để nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ người dân và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, phường Cầu Giấy cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các đồ án quy hoạch phân khu, thiết kế đô thị, các dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật - xã hội và xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng, trật tự công cộng.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Cầu Giấy

Đại hội đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025-2030 và Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội.

Bà Trần Thị Phương Hoa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Giấy nhiệm kỳ 2025- 2030.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Mê Linh. Ảnh: Hoàng Sơn

Cùng ngày, Đảng bộ xã Mê Linh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Mê Linh đạt được thời gian qua.

Để Mê Linh đạt được mục tiêu đề ra, ông Hà Minh Hải đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng “Chính quyền kiến tạo - đồng hành - gần dân sát dân”, luôn lắng nghe với tinh thần, thái độ phục vụ.

Trong lĩnh vực quy hoạch, Đảng bộ xã phải đi trước một bước với tầm nhìn chiến lược, xác định quan điểm, mục tiêu phát triển “rõ ràng - mạnh mẽ - khát vọng”, bám sát thực tiễn với tầm nhìn chiến lược và tư duy kiến tạo.

Xã Mê Linh cần ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng đô thị gắn với tổ chức, khai thác có hiệu quả các không gian phát triển đặc biệt là không gian sông Hồng. Bên cạnh đó, xã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua địa bàn xã.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Mê Linh. Ảnh: Hoàng Sơn

Đại hội đã nghe Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mê Linh Trịnh Thị Hồng Ngân công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mê Linh nhiệm kỳ 2025-2030 và Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh nhiệm kỳ 2025-2030.

* Ngày 9/8, Đảng bộ xã Hoài Đức đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoài Đức đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hoàng Trọng Quyết đề nghị xã Hoài Đức tập trung xây dựng các chương trình trọng tâm, kế hoạch và các giải pháp cụ thể; phối hợp đồng bộ cùng 3 xã mới trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ, gồm: Sơn Đồng, An Khánh, Dương Hòa, tiếp tục định hướng và phát triển vùng đô thị phía Tây của Thủ đô.

Đặc biệt, xã cần triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường Vành đai 3.5 (giai đoạn 3). Chủ động nghiên cứu đề xuất thành phố định hướng, xây dựng, phê duyệt chủ trương đầu tư sớm một số dự án trọng điểm giai đoạn 2025-2035.

Tại đại hội, đại diện Đảng ủy xã đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2025-2030 và Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Trường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoài Đức nhiệm kỳ 2025- 20230.