Đại hội Đảng bộ xã ở Quảng Trị: Không văn nghệ, không quá 5 lẵng hoa

TPO - Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu, đại hội đảng bộ cấp xã sắp tới sẽ không tổ chức văn nghệ chào mừng và có không quá 5 lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 9/8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin, Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành công văn thông báo về chủ trương tiết kiệm, hiệu quả khi tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, các địa phương không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, trừ trường hợp có đoàn văn nghệ của người dân địa phương hoặc đoàn thiếu nhi chào mừng, song yêu cầu phải thực hiện ngắn gọn, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu đại hội đảng bộ cấp xã sắp tới không tổ chức văn nghệ chào mừng, có không quá 5 lẵng hoa chúc mừng﻿. (Ảnh minh họa)

Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu hạn chế tối đa số lượng hoa tại hội trường, số lẵng hoa tối đa không quá 5 lẵng, ưu tiên hoa chung của Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hoa chung của các xã, phường trên địa bàn cấp huyện trước sắp xếp, sáp nhập; hoa chung của các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; chi bộ cơ quan và chi bộ khối Công an, Quân sự trực thuộc Đảng ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các đảng ủy xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai, bảo đảm đại hội diễn ra đúng kế hoạch, thiết thực và tiết kiệm.