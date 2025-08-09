Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại hội Đảng bộ xã ở Quảng Trị: Không văn nghệ, không quá 5 lẵng hoa

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu, đại hội đảng bộ cấp xã sắp tới sẽ không tổ chức văn nghệ chào mừng và có không quá 5 lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 9/8, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị thông tin, Tỉnh ủy Quảng Trị vừa ban hành công văn thông báo về chủ trương tiết kiệm, hiệu quả khi tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, các địa phương không tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội, trừ trường hợp có đoàn văn nghệ của người dân địa phương hoặc đoàn thiếu nhi chào mừng, song yêu cầu phải thực hiện ngắn gọn, tiết kiệm, tránh hình thức.

lang-hoa.png
Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu đại hội đảng bộ cấp xã sắp tới không tổ chức văn nghệ chào mừng, có không quá 5 lẵng hoa chúc mừng﻿. (Ảnh minh họa)

Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu hạn chế tối đa số lượng hoa tại hội trường, số lẵng hoa tối đa không quá 5 lẵng, ưu tiên hoa chung của Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; hoa chung của các xã, phường trên địa bàn cấp huyện trước sắp xếp, sáp nhập; hoa chung của các chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; chi bộ cơ quan và chi bộ khối Công an, Quân sự trực thuộc Đảng ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các đảng ủy xã, phường, đặc khu nghiêm túc triển khai, bảo đảm đại hội diễn ra đúng kế hoạch, thiết thực và tiết kiệm.

Hữu Thành
#Đại hội Đảng bộ xã Quảng Trị #chính sách tiết kiệm tổ chức đại hội #quy định về hoa và văn nghệ tại đại hội #tổ chức đại hội đảng cấp xã 2025-2030 #quy trình tổ chức đại hội đảng cấp xã #quy định số lượng hoa tại đại hội đảng #quy trình chuẩn bị đại hội đảng xã #kế hoạch tổ chức đại hội đảng xã Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục