Sức khỏe

Vỡ u quái buồng trứng chứa tóc và răng, bệnh nhân nguy kịch

Vân Sơn
TPO - Ngày 8/8, TS.BS.CKII Nguyễn Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp vỡ u quái buồng trứng kèm viêm phúc mạc, cứu sống người bệnh trong tình trạng nguy kịch.

Cuộc mổ khẩn cấp “giành giật sự sống”

Người bệnh là bà Nguyễn Thị Kim C. (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng trướng căng, sốt nhẹ và mệt mỏi toàn thân. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp hình ảnh học bác sĩ xác định u quái buồng trứng bên phải của người bệnh đã vỡ, gây viêm phúc mạc – biến chứng có thể nhanh chóng dẫn đến nhiễm trùng huyết nếu chậm xử trí.

BS-CKII Đặng Khải Toàn, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cùng ê-kíp phẫu thuật tiến hành mổ cấp cứu kéo dài hơn 2 giờ. Trong ổ bụng bệnh nhân, bác sĩ phát hiện lượng lớn dịch mủ lẫn tóc, răng từ u quái buồng trứng (kích thước khoảng 15cm) bị vỡ tràn ra ổ bụng. Ngoài ra, buồng trứng trái của người bệnh còn có một khối u khác đường kính 7cm.

u-quai.jpg
Khối u quái buồng trứng chứa tóc và răng được các bác sĩ cắt ra khỏi cơ thể người bệnh

Các bác sĩ đã cắt bỏ toàn bộ buồng trứng bên phải cùng khối u vỡ, đồng thời bóc tách khối u bên trái và bảo tồn phần buồng trứng này để duy trì chức năng nội tiết. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt.

Bệnh âm thầm nhưng biến chứng dữ dội

Theo TS.BS Nguyễn Quang Huy, u quái buồng trứng là dạng u tế bào mầm, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, nhưng cũng có thể xuất hiện ở người trẻ tuổi. Đa phần là u lành tính, bên trong chứa nhiều loại mô như tóc, da, răng… Tuy nhiên, khi phát triển lớn hoặc vỡ, khối u có thể gây biến chứng nặng nề: xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc.

Bệnh tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm hoặc khi đã xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, rối loạn kinh nguyệt. Một khi khối u vỡ, tình trạng có thể trở nên nguy cấp trong thời gian ngắn, đòi hỏi phẫu thuật khẩn cấp để cứu mạng.

Để tránh nguy hiểm do u quái buồng trứng gây ra, các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ từ 30 tuổi trở lên, đặc biệt người có tiền sử u nang buồng trứng hoặc bệnh lý phụ khoa, nên khám phụ khoa và siêu âm ổ bụng định kỳ ít nhất một lần mỗi năm. Khi có các dấu hiệu như đau bụng dưới kéo dài, rối loạn kinh nguyệt, bụng to nhanh hoặc cảm giác nặng vùng hạ vị, cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị sớm.

Vân Sơn
