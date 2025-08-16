Tuổi trẻ Hà Tĩnh, Nghệ An sôi nổi ngày hội 'Khát vọng non sông'

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Ngày hội ‘Khát vọng non sông’ đã khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay. Mỗi hoạt động, mỗi công trình, phần việc thanh niên là một viên gạch góp phần dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giai đoạn mới".