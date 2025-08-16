Tuổi trẻ Hà Tĩnh, Nghệ An sôi nổi ngày hội 'Khát vọng non sông'

TPO - Ngày 16/8, đồng loạt 69 đoàn xã, phường trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức ngày hội “Khát vọng non sông” với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên.
Hướng tới kỷ niệm
80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), ngày 16/8, đồng loạt 69 đoàn xã, phường trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức ngày hội “Khát vọng non sông” với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên. Ảnh: HN
Tại các địa phương, đoàn viên thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp gỡ nhân chứng lịch sử, giao lưu truyền thống, dâng hương tưởng niệm...
Tham gia chỉnh trang, treo cờ tại các con đường; quét dọn bia tưởng niệm, thăm hỏi, trao quà cho cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng.
Trong khuôn khổ ngày hội, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức sinh hoạt Đoàn với chủ đề “Tự hào Việt Nam”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên.
Cùng với đó, chương trình “Tô thắm màu cờ” đã vận động trao tặng hơn 3.000 lá cờ Tổ quốc, đồng thời khánh thành trên 40 công trình, phần việc thanh niên chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Đợt hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tiếp tục được triển khai lan tỏa đến hết ngày 5/9.
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai trong ngày 16/8.
Anh Nguyễn Viết Hải Đăng – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Ngày hội ‘Khát vọng non sông’ đã khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và trách nhiệm của tuổi trẻ Hà Tĩnh hôm nay. Mỗi hoạt động, mỗi công trình, phần việc thanh niên là một viên gạch góp phần dựng xây quê hương giàu đẹp, văn minh, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giai đoạn mới".
Tuổi trẻ Nghệ An khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc
Thông qua các hoạt động Ngày hội “
Khát vọng non sông” nhằm góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Hòa chung không khí cả nước sôi nổi tổ chức Ngày hội “Khát vọng non sông”, ngày 16/8, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN
tỉnh Nghệ An, Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung đã tổ chức Lễ Chào cờ “ Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Tham dự buổi lễ, có bà Đỗ Thị Nga - Trưởng ban Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung; chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu Di tích Kim Liên cùng lãnh đạo xã Kim Liên, các bác cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên...
Tại buổi lễ, bà Đỗ Thị Nga - Trưởng ban Mạng lưới tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung, người vừa có chuyến công tác đầy ý nghĩa tới quần đảo Trường Sa đã chia sẻ cảm xúc và những câu chuyện chân thực về hành trình nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng và tình yêu Tổ quốc cho đoàn viên, thanh niên. Thay mặt Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung, bà Đỗ Thị Nga đã trao tặng Cờ Tổ quốc từ Trường Sa và ảnh Bác Hồ cho tuổi trẻ Nghệ An.
Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao tặng cờ Tổ quốc cho các đơn vị: Đoàn xã Kim Liên, Nam Đàn, Thiên Nhẫn, Vạn An, Đại Huệ và Khu Di tích Kim Liên. Đây là món quà tinh thần, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của tổ chức Đoàn đối với các cơ sở Đoàn, để mỗi lá cờ trở thành biểu tượng đồng hành cùng các phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ.
Nhân dịp ý nghĩa này, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN tỉnh - Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An đã trao tặng những phần quà tri ân tới các bác cựu chiến binh - những người đã cống hiến tuổi xuân và sức lực cho Tổ quốc.
Thông qua buổi lễ góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để đoàn viên thanh niên bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Trong ngày 16/8, đoàn công tác của Tỉnh Đoàn Nghệ An do bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà bác cựu chiến binh Trần Huy Trân (85 tuổi) - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Trong không khí ấm áp, thân tình, các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe bác Trần Huy Trân chia sẻ những ký ức hào hùng về “
thời hoa lửa”, đặc biệt về hành trình 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường tại Thành cổ Quảng Trị. Câu chuyện của bác không đơn thuần là hồi tưởng về quá khứ, nhắc lại ký ức mà đó còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất của thế hệ cha anh đi trước.
Buổi gặp gỡ trở nên gần gũi hơn khi tuổi trẻ cùng nhau cất lên những lời ca gửi gắm niềm tri ân đến thế hệ đi trước. Những giai điệu vang lên góp phần kết nối các thế hệ trong cùng một dòng chảy lịch sử dân tộc. Hoạt động không chỉ là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ sự tri ân mà còn là hành trình bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khơi dậy trách nhiệm trong mỗi đoàn viên, thanh niên sống và làm việc xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của cha anh; trân trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập.
Trước đó vào sáng cùng ngày, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đồng loạt tổ chức tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.
Trong không khí thiêng liêng dưới lá cờ đỏ sao vàng, những trái tim xanh hòa chung nhịp đập, gửi trọn tình yêu với quê hương, với Tổ quốc.
Hoạt động khẳng định tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ; tinh thần tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc.
Các đoàn xã, phường trao tặng cờ Tổ quốc cho các đơn vị trên địa bàn.
Các đoàn viên thanh niên thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.