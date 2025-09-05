Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Trường Tiểu học Tân Định rộn ràng chào đón năm học 2025 - 2026

AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp

HHTO - Sáng ngày 5/9/2025, trong không khí náo nức của hàng triệu học sinh cả nước chào đón năm học mới, thầy và trò Trường Tiểu học Tân Định đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026. Buổi lễ diễn ra trong niềm vui hân hoan, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục - nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục & Đào tạo, và các vị đại biểu đến từ Trung ương Đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Tương Mai cùng các bậc phụ huynh. Sự hiện diện của các đại biểu, khách quý là nguồn động viên to lớn để thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với nhiều quyết tâm.

tan-dinh1.jpg
tan-dinh2.jpg

Nhà giáo Hoàng Thúy Nga - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Năm học 2025 - 2026 là năm học mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với những dấu mốc quan trọng của đất nước và của ngành giáo dục. Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, chú trọng giáo dục STEM, tăng cường dạy học tiếng Anh, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển.

tan-dinh3.jpg
tan-dinh4.jpg

Các em học sinh lớp 1 - những thành viên mới của mái trường Tân Định nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Các anh chị học sinh khối trên được kỳ vọng sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập tốt và là tấm gương sáng cho các em noi theo.

Đúng 8 giờ, học sinh toàn trường chăm chú theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026.

tan-dinh.jpg

Tiếng trống khai trường của bác Tổng Bí thư Tô Lâm đã vang lên, mở đầu cho một năm học mới tràn đầy niềm tin và hy vọng. Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của phụ huynh cùng tinh thần nỗ lực, sáng tạo của thầy và trò, trường Tiểu học Tân Định hứa hẹn sẽ đạt nhiều thành tích trong năm học 2025 - 2026.

1464-cover.jpg
AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp
#Trường Tiểu học Tân Định #Khai giảng 2025-2026 #Năm học mới #Hà Nội #Giáo dục STEM #Chương trình giáo dục phổ thông #Đổi mới phương pháp dạy học #Lễ khai giảng

