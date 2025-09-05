Lễ Khai giảng đặc biệt, đáng nhớ của thầy trò trường Tiểu học Thành Công B

HHTO - Hòa chung niềm vui của hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước, sáng nay 5/9, thầy cô và học trò trường Tiểu học Thành Công B (Hà Nội) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026 trong không khí hân hoan và đong đầy cảm xúc.

Ngay từ sớm, khuôn viên trường Tiểu học Thành Công B đã rực rỡ cờ hoa, tiếng nhạc rộn rã chào đón sự xuất hiện của đông đảo thầy cô, phụ huynh và học sinh. Những tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh biểu diễn mở màn đầy sôi động, khuấy động không khí Lễ Khai giảng.

Khoảnh khắc xúc động và được mong chờ nhất là phần đón chào các em học sinh lớp 1. Các em nhỏ cầm cờ hoa, háo hức bước vào sân trường trong sự chào đón, cổ vũ của thầy cô và các anh chị lớp lớn. Đây là dấu mốc quan trọng, để lại kỷ niệm sâu sắc với các em trong ngày đầu tiên trở thành học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Phạm Minh Thảo - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa đặc biệt, khi toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu công nghệ hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cô cho biết trường Tiểu học Thành Công B sẽ tập trung đẩy mạnh đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giảng dạy. Đồng thời, nhà trường kiên định mục tiêu phát triển toàn diện, gắn giáo dục tri thức với rèn luyện đạo đức, lối sống, gìn giữ văn hóa truyền thống và tinh thần hội nhập quốc tế.

Một điểm nhấn nhân văn của chương trình là hoạt động trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là truyền thống được duy trì nhiều năm, thể hiện sự quan tâm của Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên, đồng thời khích lệ tinh thần vượt khó, tiếp thêm động lực để các em vững bước trong năm học mới.

So với năm học trước, hoạt động riêng trong Lễ Khai giảng của trường năm nay được tinh giản, tạo điều kiện để học sinh hòa sóng, theo dõi trực tuyến Lễ Kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và Lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây là lần đầu tiên, học sinh, sinh viên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi lễ Chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong buổi Lễ Khai giảng năm học mới.

Bước vào thềm năm học mới, với chủ đề Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển, thầy và trò trường Tiểu học Thành Công B quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt, thi đua rèn luyện và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.