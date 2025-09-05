Tiểu học La Thành khai giảng năm học mới: Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

HHTO - Buổi sáng mùa Thu Hà Nội trong trẻo, tiếng trống khai trường ngân vang tại Trường Tiểu học La Thành, mở ra một hành trình mới cho các em học sinh. Niềm háo hức xen lẫn tự hào hiện rõ trên gương mặt các bạn nhỏ, nhất là những học sinh lớp 1 bước vào ngôi trường mới.

Ngay từ sáng, khuôn viên trường Tiểu học La Thành đã rực rỡ cờ hoa, rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc. Các bạn học sinh trong trang phục gọn gàng, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, đặc biệt là những học sinh lớp 1 lần đầu tiên bước vào mái trường tiểu học thân yêu. Dưới sự dìu dắt của các thầy cô giáo, các bạn nhanh chóng hòa nhập với bạn bè mới, đầy háo hức trước hành trình khám phá tri thức đang chờ đón.

Mở đầu chương trình, là phần đón học sinh lớp 1 đầy phấn khởi. Từng tập thể lớp mới được giới thiệu trong tiếng vỗ tay vang dội, trong sự động viên, khích lệ của thầy cô, bạn bè và các bậc phụ huynh. Những bó hoa tươi thắm và những nụ cười trìu mến gửi gắm niềm tin vào thế hệ nhỏ tuổi - chủ nhân tương lai của đất nước.

Buổi lễ càng thêm long trọng với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đại diện các ban ngành, đoàn thể; ban đại diện cha mẹ học sinh cùng nhiều khách quý, các đơn vị phối hợp đồng hành với nhà trường. Đây là nguồn động viên to lớn để tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới.

Trong bài diễn văn khai giảng, cô Hiệu trưởng Đoàn Vân Anh đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến quý vị đại biểu, phụ huynh, thầy cô và các em học sinh. Cô Vân Anh nhấn mạnh: “Năm học 2025 - 2026 diễn ra trong bối cảnh cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là dấu mốc đặc biệt, tiếp thêm niềm tự hào, trách nhiệm và cũng khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo, phát triển. Với chủ đề năm học "Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển", Trường Tiểu học La Thành quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, chất lượng, toàn diện”.

Cũng trong bài phát biểu, cô Hiệu trưởng bày tỏ niềm vui mừng, tự hào trước những thành tích mà thầy và trò đã đạt được trong năm học 2024 - 2025. Nhà trường vừa được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đồng thời nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể sư phạm và học sinh, cũng như sự quan tâm, đồng hành của phụ huynh và chính quyền địa phương.

Đối với các bạn học sinh, cô Đoàn Vân Anh nhắn nhủ: Hãy luôn giữ niềm say mê học hỏi, biết sẻ chia, sống nhân ái và có trách nhiệm. Với học sinh lớp 1, cô động viên các bạn nhanh chóng làm quen với môi trường mới, hăng say học tập và tham gia các hoạt động trải nghiệm để ngày càng trưởng thành hơn. Với thầy cô giáo, cô kêu gọi tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, tận tụy với nghề, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc cho học sinh.

Trường Tiểu học La Thành cùng hòa nhịp với hơn 52.000 trường học trên cả nước trong lễ khai giảng được kết nối trực tuyến do Bộ GD&ĐT tổ chức. Hình ảnh hàng triệu học sinh, sinh viên, giáo viên cùng chào đón năm học mới đã tạo nên một bầu không khí thiêng liêng, gắn kết, khẳng định quyết tâm chung của ngành giáo dục trong kỷ nguyên hội nhập.

Tiếng trống trường rộn rã vang lên, chính thức mở đầu năm học mới 2025 - 2026. Trong tiếng reo vui của học sinh, trong niềm phấn khởi của phụ huynh và thầy cô, lễ khai giảng khép lại với nhiều kỳ vọng. Thầy và trò Trường Tiểu học La Thành quyết tâm đạt được những thành tích mới, góp phần tô thắm thêm truyền thống hiếu học của nhà trường, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân Thủ đô.