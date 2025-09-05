Hà Nội: Hơn 1.800 học sinh Tiểu học Thanh Xuân Nam rộn ràng đón năm học mới

HHTO - Hòa trong không khí náo nức đón ngày Khai giảng năm học mới 2025 - 2026 của gần 26 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc, hơn 1.800 em học sinh của trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đã có những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các thầy cô.

Từ 7h15 sáng 5/9, các bạn học sinh trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đã có mặt đông đủ, rộn ràng cờ hoa sẵn sàng tham dự lễ Khai giảng chào năm học mới 2025 - 2026.

Năm học này, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam đón 377 “tân binh” vào lớp 1, được phân bổ vào 8 lớp trong khối 1, từ 1A1 đến 1A8. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng các bạn nhỏ “tân binh” vẫn vô cùng rạng rỡ, còn được nhà trường thiết kế riêng băng đô đặc biệt có ghi tên lớp, giúp hội “em út” thêm nổi bật giữa sân trường rực nắng.

Không khí ngập cờ hoa tại sân trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (Hà Nội).

Đảm nhận các lớp 1 của trường đều là những cô giáo giàu kinh nghiệm và đầy lòng nhiệt huyết, sẽ “nâng cánh” cho các con vững vàng bước vào con đường học tập, cùng lật những trang sách mới, viết những dòng đầu tiên.

Các bạn học sinh lớp 1 được thầy cô ưu ái, có hẳn băng đô thiết kế riêng.

Mở đầu lễ khai giảng 2025-2026, các bạn học sinh cùng nhau ngân nga ca khúc Bài ca trường Tiểu học Thanh Xuân Nam trong niềm hân hoan tựu trường. Ngay sau đó, hội “em út” lớp 1 mang đến màn biểu diễn Vui đến trường, như một lời chào dành tặng các thầy cô, đại biểu và các anh chị lớp trên.

Các tiết mục văn nghệ của cô trò trường Tiểu học Thanh Xuân Nam.

Sân khấu dưới ánh nắng đầu tháng 9 như sáng bừng lên khi tốp ca giáo viên và học sinh của trường mang tới tiết mục múa hát Khúc ca người giáo viên, tiếp thêm niềm hứng khởi cho ngày khai trường.

Đội nghi lễ giương cao lá cờ đỏ thăm và rước chân dung Bác Hồ.

Nối tiếp các tiết mục văn nghệ là lễ diễu hành của Đội nghi lễ, giương cao lá cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, cờ Đội, với những lá cờ đỏ thắm. Tiếp bước ngay sau đoàn hồng kì là đoàn rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đặt nền móng và xây dựng nền giáo dục dân chủ mới.

Năm học mới cũng là dịp để thầy trò trường Tiểu học Thanh Xuân Nam cùng ôn lại truyền thống, nhớ lời Người dạy: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ phần lớn vào công lao học tập của các cháu”.

﻿ ﻿ ﻿ 40 gương mặt tiêu biểu của nhà trường vẫy cờ, chào các thầy cô, đại biểu.

Cũng trong buổi lễ khai giảng, học sinh toàn trường đã có dịp ngắm trọn 40 gương mặt tiêu biểu đại diện cho trường. Trong năm học 2024-2025, các bạn ấy đã đạt được những thành tích đáng tự hào trong học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, vẽ tranh, công tác Đội, đạt giải cấp Quốc tế, Quốc gia và Thành phố.

Ngày khai giảng lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của thầy cô và học sinh của trường tiểu học Thanh Xuân Nam.

Trong niềm hân hoan chào năm học mới, nhà giáo Lê Thị Bích Hòa - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đọc thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi cán bộ, giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng.

Nhà giáo Lê Thị Bích Hòa đọc thư của Chủ tịch nước Lương Cường.

Nhà giáo Nguyễn Lệ Hằng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trong bài phát biểu chào mừng năm học mới, chia sẻ: “Năm học mới mang lại cho chúng ta cơ hội và đặt ra nhiều thách thức. Tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể sư phạm, sự đồng hành của cha mẹ phụ huynh, cũng như tinh thần ham học hỏi, chăm ngoan, sáng tạo của các em học sinh, năm học 2025-2026 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tích, viết tiếp những trang vàng thành tích đáng tự hào”.

Nhà giáo Nguyễn Lệ Hằng - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chào mừng năm học mới.

Đúng 8h sáng, các hoạt động tại sân trường khép lại, để các bạn học sinh về lớp, theo dõi trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Cô trò cùng theo dõi Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.

Tại lớp học, các bạn tween cùng các giáo viên hào hứng dõi theo lễ kỉ niệm được phát trực tuyến. Đây là lần đầu tiên, học sinh, sinh viên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.