Thầy trò Tiểu học Trần Văn Ơn tự hào đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

HHTO - Hòa trong không khí tưng bừng khai giảng năm học mới và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, sáng nay 5/9, trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Bình Tân, TP.HCM) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Niềm vui ngày khai giảng càng thêm trọn vẹn khi nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cao quý để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo.

Tiếng trống khai trường đầu tiên của năm học mới vang lên cũng là lúc các câu khẩu hiệu "năm học mới thành công, quyết tâm học tập tốt" từ toàn thể các bạn học sinh trường Tiểu học Trần Văn Ơn hô vang đầy khí thế.

Buổi lễ thêm phần ý nghĩa khi nhà trường vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo. Đây cũng là năm học đặc biệt, khi cả nước đồng loạt tổ chức khai giảng gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam, tạo nên bầu không khí thiêng liêng, gắn kết và tự hào cho toàn thể thầy cô và học sinh.

Nhà trường vinh dự nhận Bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ.

Ngày khai giảng ngập tràn hân hoan mừng lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục.

Với cơ sở vật chất hiện đại gồm 49 lớp học phục vụ hơn 2.100 học sinh, diện tích gần 16.500 m² cùng đầy đủ các phòng chức năng (phòng máy, lab, âm nhạc, phòng ngủ học sinh, văn phòng…) và trang thiết bị công nghệ hiện đại như màn hình LCD, máy chiếu, máy tính, bảng tương tác… nhà trường đã và đang tạo nền tảng vững chắc để các bạn học sinh thỏa sức khám phá đam mê, hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục toàn diện.

Lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới.

Trong những năm qua, học sinh của trường đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật như: Giải thưởng tại kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC), giải cao tại Violympic Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh trên Internet, huy chương trong Giải Cờ vua Thành phố, cũng như nhiều giải thưởng cấp Quận về văn nghệ, thể thao và mỹ thuật.

Năm học mới 2025 - 2026, nhà trường đặt mục tiêu không chỉ duy trì những kết quả ấy mà còn mở rộng thêm sân chơi học thuật và kỹ năng, giúp học sinh phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và nhân cách.

Cơ sở vật chất khang trang, sẵn sàng chào đón hành trình tri thức mới.

Ban Giám hiệu Trưởng Tiểu học Trần Văn Ơn tại ngày lễ khai giảng 5/9.

"Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là niềm vinh dự to lớn đối với tập thể nhà trường," cô Phạm Thi Hòa (Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn) chia sẻ. "Năm học 2025 - 2026, nhà trường sẽ tiếp tục quyết tâm đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ đẩy mạnh việc tham gia các sân chơi trí tuệ, hoạt động chuyên đề - ngoại khoá, cũng như tổ chức các giải thể thao, nghệ thuật để học sinh có cơ hội bộc lộ năng khiếu và rèn luyện sự tự tin. Với nỗ lực ấy, chúng tôi mong góp phần cùng toàn ngành làm rạng rỡ thêm chặng đường 80 năm truyền thống giáo dục nước nhà."